联合国宣布7国丧失投票权 黎巴嫩立马“打钱”

去年底联合国遭遇近10年来最严重的资金危机，而当前联合国一年一度“催”会费的时候又到了。
上周五在联合国公布因拖欠会费而失去投票权的国家后，黎巴嫩随即补上欠款挽回了其在联合国大会的投票权。但截至13日，联合国表示，仍有6个国家在缴纳2019年会费方面远远滞后，并将失去投票权，分别是也门、委内瑞拉、中非共和国、冈比亚、莱索托和汤加。
值得注意的是，黎巴嫩正面临着数十年来最严重的经济危机；委内瑞拉正面临着恶性的通货膨胀，但该国外长谴责称，是美国的经济制裁封锁了该国履行承诺的“金融通道”；也门近年来则饱受战争摧残，联合国还曾预测，若战争持续也门将成为最贫穷的国家；中非、莱索托等会费拖欠国家的经济也并不景气。
而另一方面，新年伊始，亚美尼亚、葡萄牙、乌克兰和印度已经把2020年联合国经常预算的摊款份额全部付清了。
周一（13日），联合国发布新闻公告称，截至去年底，（193个成员国中）仅146个会员国全额缴纳了会费。截至1月9日，仍有10个会员国拖欠会费将失去投票权，即中非共和国、科摩罗、冈比亚、莱索托、圣多美和普林西比、索马里、汤加、委内瑞拉、也门和黎巴嫩。
《联合国宪章》第十九条规定，凡拖欠联合国财政款项的会员国，其拖欠数额如等于或超过前两年所应缴纳的数额时，即丧失其在大会的投票权。根据以上规定，科摩罗、圣多美和普林西比以及索马里的投票权仍将保留至明年9月第七十四届会议结束。
但联合国发言人斯蒂芬尼·杜加里克（Stephane Dujarric）13日中午表示，黎巴嫩在当日上午刚刚付款。因此，黎巴嫩的投票权已得到恢复。此外，杜加里克还宣布，亚美尼亚、葡萄牙、乌克兰和印度已经全额缴纳2020年度联合国经常预算的摊款份额。
据路透社13日报道，杜加里克表示，“过去几周，秘书处一直与黎巴嫩常驻联合国代表团保持联系，以提供帮助……他们支付了所需的款项，我们充分认识到，黎巴嫩最近发生的事件对（该国）银行系统构成了挑战，（因此）延误了一部分资金。”但目前仍尚不清楚黎巴嫩欠款总额是多少。
早在上周五（10日），杜加里克就公布了将失去投票权的7个国家。黎巴嫩外交部随即在11日发表声明称，联合国的决定可能“损害黎巴嫩的利益、声誉和声望”，呼吁尽快找到解决方案。黎巴嫩财政部紧跟着表示，该国欠款将在13日之前付清。
值得注意的是，路透社报道称，黎巴嫩正面临自1975年至1990年内战以来最严重的经济危机，由于美元短缺，黎巴嫩镑大幅贬值，与此同时，银行正在严格控制现金流入，并阻止向海外转移资金。且自黎巴嫩总理萨德·哈里里去年10月宣布辞职以来，黎巴嫩政府运作情况并不稳定。联合国黎巴嫩特别协调员库比斯（Jan Kubis）本周批评了这种情况称，其“越来越不负责任”。
而另一个会费拖欠国委内瑞拉也正处于空前的危机之中，自2013年以来，委内瑞拉累计GDP损失已经达到62.2％。
联合国去年底发布新闻称，自2015年以来委内瑞拉陷入政治经济双重危机，并在这条道路上越走越远。2019年，该国发生了1万6000多起抗议活动，经济严重萎缩，货币急剧贬值，人们负担不起基本的食物，约470万人逃到国外。
“委内瑞拉分析”13日报道称，委内瑞拉被要求每年向联合国支付2180万美元，但自2018年后该国没有再发布过任何付款报告。但委内瑞拉外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）将矛头指向了美国主导的经济制裁称，美国的制裁封锁了委内瑞拉履行承诺的“金融通道”。
近年来，也门则饱受战争与武装冲突的摧残，该国贫困人口比例从2014年的47％跃升至2019年底的75％。
去年10月，联合国在一份报告中表示，“如果战斗一直持续到2022年，也门将成为世界上最贫穷的国家。该国79％的人口生活在贫困线以下，而65％的人口属于极端贫困。”
此外，去年联合国的资金危机持续受到关注，联合国秘书长古特雷斯表示，由于一些会员国拖欠会费，联合国遭遇了近10年来最严重的资金危机。其中美国拖欠的会费最多，共10.55亿美元，包括2019年度拖欠会费6.74亿美元和往年拖欠会费3.81亿美元。
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