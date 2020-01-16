特朗普与刘鹤签署中美首阶段贸协

中美首阶段贸易协议签署仪式周三在美国白宫举行，美国总统特朗普与中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，分别率领两国经贸团队出席签署仪式。双方代表分别发表致词后，特朗普与刘鹤正式签署首阶段贸易协议。





特朗普在签署仪式致词时形容，中美首阶段贸协具时代意义，他将于不久将来到访中国，强调两国有良好关系，他与习近平也有很好的私交。





两年增购 2000 亿美元美国货及服务





根据双方签订的贸易协议文本，中国承诺在未来两年，增加总值 2000 亿美元美国商品和服务采购，当中包括 777 亿美元工业制品、 320 亿美元农产品、 524 亿美元能源产品，以及 379 亿美元服务采购。协议亦包括有关专利保护和打击假冒商品，禁止中国透过提供利益来诱导技术转移。中国将审查和批准美国农业生物科技产品的时间，缩短至不超过 24 个月，但协议不包括生物制药和数据保护。





特朗普表示，在完成第二阶段协议前，美国会保留关税，否则就失去与中国谈判的筹码；待完成第二阶段协议后，关税措施就会撤销。他形容，首阶段贸易协议为历来最大规模。





特朗普再次批评联储局政策





特朗普也再次批评美国联储局，暗指联储局及前任政府未能采取适当措施，令美国面对外国竞争时处于更有利位置。





刘鹤在签署仪式上读出国家主席习近平给予特朗普的口信，习近平表示，中美在平等互利原则下达成首阶段贸协，有利于中美两国的利益，双方愿意共同努力，为两国人民带来更多实惠。中国期望美国公平对待华资企业，支持两国学术交流活动。





刘鹤则说，中美双方会立即展开第二阶段谈判，又形容“万事开头难”，要先落实好第一阶段协议，为下一阶段创造良好条件。





刘鹤表示，中美达成首阶段贸协，有利于中国，有利于美国，有利于全世界。两国将集中精力，落实好已达成的首阶段贸协，而良好的开端将是成功的一半。随着中国人民生活水平提高，全面建设小康社会，人均国内生产总值跨越 1 万美元，巨大消费市场正在形成，欢迎外国投资在中国，中国亦会加强保护知识产权。





中美贸易战开打两年，终于签署首阶段贸易协议，特朗普与刘鹤互换协议文本，并握手互相祝贺。中美官员一行人其后共晋午餐。（信报）





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