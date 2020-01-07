小米伙尚乘等申请新加坡数字批发银行

小米集团( 01810 )旗下小米金融，与尚乘集团、新能源集团和Funding Societies共同宣布，建立独家战略合作伙伴关系，并已于上周向新加坡金融管理局正式申请设立新加坡数字批发银行。
拟设立的新加坡数字批发银行，将采用创新的金融解决方案和多元化产品，充分运用人工智能、物联网、大数据等科技手段，提供普惠、智能、绿色的金融服务，赋能中小企业的可持续发展。
作为联合方的牵头发起人，尚乘集团主席兼总裁蔡志坚表示，愿景是通过建立完善的战略合作伙伴生态系统，创设出新加坡最具创新力的平台银行，从而更好地满足中小型企业的所有金融发展和业务拓展需求。
小米金融董事长兼CEO洪锋表示，作为全球化的公司，小米将充分发挥在5G+AIoT等领域的全球性优势，与多方共同打造新加坡当地优质的数字银行，为数字银行发展注入新动能，为东南亚注入新活力。
联合方致力于通过创新金融科技，为东南亚和以大湾区为代表的中小型企业，提供金融平台银行一体化解决方案，进而满足不同企业用户全周期的发展需求。（信报）
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