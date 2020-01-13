韩国瑜吁台湾人团结 未来内忧外患严峻

台湾竞选总统落败的高雄市长韩国瑜，今早回到高雄市政府上班，他召开记者会表示，选票多的执政、选票少的监督，这是民主可贵之处。面对罢韩，他平常心、坦然面对，就是对市政全力以赴。
据台湾《联合报》报道，韩国瑜去年10月16日起至今年1月11日请假3个月，投入总统大选，他在上午的记者会上表示，对市民非常抱歉，过去3个月没能陪着大家，接下来和市政团队会全力拼市政。大批支持者到场，高喊「市长加油」、「我们永远支持你」。被问到是否参选党主席，韩国瑜称「没这规划」。
韩国瑜表示，暴风雨在前面等着，领导人如何带大家趋吉避凶，呼吁台湾人冷静下来，要团结，未来台湾处境内忧外患严峻，别撕裂台湾，希望市代之间能够和谐，「不是每件事情都是政治」。
韩国瑜又表示，大选当晚临时取消记者会，是因为当时支持者情绪近乎失控，希望他们先冷静。报道引述一名韩国瑜核心幕僚称，韩开票之夜只有安慰大家，说自己努力不够，没有怪任何人，对外界劝进选党主席，韩国瑜没有一丝动心，稳住高雄市政是当前要务。（信报)
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