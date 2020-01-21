孟晚舟律师:双重犯罪原则是引渡案焦点

中国电讯商华为副董事长兼财务总监孟晚舟引渡案，周一在加拿大温哥华法院开始正式审讯。孟晚舟的代表律师称，「双重犯罪」原则(Double Criminality)是本案焦点。
孟晚舟身穿黑衣，当地时间早上在律师陪同下到达法院听审。她没有回应在场记者的提问。现场估计有超过一百人坐在法院公众区。
孟晚舟的代表律师佩克(Richard Peck)发言时表示，双重犯罪原则是案件重点，而如果美国没有制裁伊朗，案件根本不可能发生。他认为，案件是因制裁而出现，只是加国检控官拒绝承认此事实。
华为开庭前发表声明，表示相信加国司法制度，可证明孟晚舟是无辜的。
根据预审资料，周一开始的首阶段聆讯将集中讨论孟晚舟被美国指称的犯罪行为，是否在加美两国均被视为刑事罪行，以满足引渡的条件，聆讯为期4天。孟晚舟的律师团队暂时被安排一次向法庭提交证据，是在4月最后一周。之后，第二阶段聆讯预期在6月举行，届时将探讨加国边检人员拘捕孟晚舟时是否侵犯了她的人权。结案陈词预期在9月底或10月初进行。（信报）
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