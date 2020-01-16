刘鹤:中美首阶段贸协助维护世界和平繁荣

新华社报道，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在美国华盛顿，分别会见国际货币基金组织 (IMF) 总干事格奥尔基耶娃，美国全国商会会长多诺霍、美中贸委会会长艾伦。





刘鹤表示，中美双方在平等和相互尊重的基础上，将达成第一阶段经贸协议，这有利于中国，有利于美国，也有利于整个世界，其意义不仅在经贸领域，而且有助于维护世界和平、稳定与繁荣。中美作为两个负责任的大国，尽管具有不同意识形态和不同的政治、经济模式，但完全可以合作，实现互利共赢发展。协议签署后，双方应共同努力抓好落实，取得实实在在的成效。





格奥尔基耶娃指出，衷心祝贺中美即将签署第一阶段经贸协议，这为中美两国和世界经济注入了稳定因素，不仅有利于中美两国经济，也有利于世界经济。 IMF 已将 2020 年中国经济增速预测从 5.8% 上调至 6% 。 IMF 将一如既往提供基于事实的、有助于世界经济增长的政策建议，并尽一切可能团结各国，解决存在的分歧。





多诺霍和艾伦称，美中达成第一阶段协议释放十分积极的讯号，这对企业和市场都是重大利好，有助于促进中美两国乃至世界的经济增长和繁荣。（信报）





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