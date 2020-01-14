印度调查亚马逊沃尔玛涉垄断

印度反垄断机构下令对亚马逊(Amazon)和沃尔玛(WalMart)旗下电商平台Flipkart涉嫌违反公平竞争法的行为进行调查。
印度竞争委员会(CCI)指出，手机品牌与电商平台之间签署的排他性协议，以及有关电商公司优待特定卖家的指控，都是决定对亚马逊和Flipkart展开反垄断调查的原因。
此前，印度实体贸易商指控上述两间公司违反该国的外国投资法规，但亚马逊和Flipkart均给予否认。
2018年5月，沃尔玛以160亿美元收购印度最大电商平台Flipkart 77%的股权，而剩余部分股权由之前的投资者继续持有，包括Flipkart联合创办人班萨尔(Binny Bansal)、腾讯( 00700 )、对冲基金Tiger Global和微软。
随后，印度全国贸易商联合会(CAIT)表示，反对沃尔玛收购Flipkart，因为该交易将创造出一个不公平的竞争环境，将阻止非优先卖方进入市场，并影响线下平台上的小型商家。CAIT当时称，已经向印度竞争委员会提交异议请愿书。
有报道其后称，为了与沃尔玛竞争，亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。（信报）
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