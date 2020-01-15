美国政府传将扩大对华为供货限制

路透引述消息人士称，美国政府即将发布一项规定，将大幅加强政府阻止中国华为获得外国产品的权限。
美国商务部去年5月以国家安全担忧为由将华为列入实体清单。此举让美国政府得以对华为限制出售美国产品，以及一些在海外生产的、包含了美国技术的种类有限的商品。
根据目前的规定，关键的外国供应链仍然在美国政府的权限之外，这令美方鹰派人士不满，因而推动扩大对华为禁售的外国产品范围。
根据当前规定，如果从其他国家出口到中国的很多高科技产品中，美国生产的组件占到这些产品价值的25%以上，那么美国可要求这些产品有出口许可，或禁止这些产品的出口。
据熟悉情况的消息人士称，商务部已起草一项规定，可能将出口给华为的产品的美国组件含量门槛降低至10%，并将出口产品的范围扩大到包括非科技产品，如带有非敏感芯片的消费电子产品。
消息人士表示，在上周的跨部门会议后，商务部将该规定提交给了行政管理和预算办公室(OMB)。
消息人士称，如果其他政府部门同意该措施，那么该规定可能作为最终规定在几周内公布，公众将没有机会在该规定生效前提出建议。
商务部还起草了一项规则，将扩大所谓的外国直接产品规定(Foreign Direct Product Rule)，该规则规定，基于美国技术或软件的外国产品必须受到美国的监管。消息人士表示，这将扩大到基于美国技术并出口给华为的外国产低科技产品。（信报）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost