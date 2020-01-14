美部长施压苹果解锁嫌犯手机 微软CEO:留后门可怕

当司法部门和科技公司在隐私问题上产生了冲突，科技公司是否要妥协？
1月13日，据纽约时报报道，美国司法部长再次向苹果施压，希望苹果解锁属于疑似嫌犯的两台iPhone。目前，苹果公司并还未同意美国司法部的要求。
在科技公司和司法部门关于隐私的该问题上，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在1月13日接受记者采访时，表达他的意见。一方面，纳德拉重申了公司反对在加密中留后门的立场；另一方面，纳德拉也表达了未来通过法律和技术手段，找到解决方案的可能尝试。
纳德拉说：“我确实认为留后门是一个可怕的主意，这不是解决问题的方法。我们一直在强调隐私和国家安全。对此，我们需要某些法律和技术解决方案，才能同时满足隐私和国家安全。”
2016年，在美国圣贝纳迪诺（San Bernardino）枪击案发生后，苹果的设备加密系统首次成为争议点，这也导致了苹果公司面临了许多来自司法部的压力，要求苹果解锁手机。虽然当时的那场冲突，最终以陷入僵局收场，但最近很多人认为近期在彭萨科拉海军基地（Pensacola）发生的枪击事件可能会重新引发冲突。
上个月，佛罗里达的彭萨科拉海军基地发生枪击事件，造成了三人死亡。嫌犯是正在美国海军接受飞行训练的沙特公民穆罕默德·赛义德·阿尔萨姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）。目前，联邦调查局已要求苹果公司帮助解锁两部属于阿尔萨姆拉尼的手机，因为在苹果的设备在加密的情况下，调查人员无法获得手机内的信息。
针对此次苹果公司和联邦调查局的冲突，纳德拉已经比2016年时候的态度温和许多。在2016年圣贝纳迪诺枪击案后，微软表示完全支持苹果的立场，并同苹果公司一起反对在庭审后推动的一些加密法案。
而针对此次彭萨科拉海军基地枪击事件，纳德拉只是说：“我们不能在所有方面都采取强硬立场。但如果他们要我留后门，我会说不。我希望这些事情都能够通过法律找到解决方案。”
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