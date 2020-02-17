受肺疫冲击新加坡下调今年增长预测

新加坡调低对今年经济增长的预测，因预期遭受到新型冠状病毒肺炎疫情的冲击，并预料来自疫情的最大影响落在今年上半年。
新加坡贸易和工业部发表声明指，该国将今年经济增速预期范围从之前的0.5%至2.5%，调低至负0.5%至1.5%，并预计全年增速在0.5%左右，处于预估区间中点。
新加坡去年第四季国内生产总值(GDP)按年增长1%，高于政府初步预估的0.8%增幅。第四季GDP经季调后按季年率为增长0.6%，政府此前的初步预估为增0.1%。
对于新型冠状病毒，贸工部指出，虽然疫情大部分的影响都将出现在本季和下季，但预计还会对全年产生较长期的影响，提醒必须密切关注供应链中断，尤其是那些依赖中国的供应链中断，包括电子和建筑业。
另外，新加坡金管局又确认政策立场保持不变，预定下一次决定的时间仍在4月。当局又预料，金融业将有所放缓，资产管理可能会在一年的首几个月放缓，强调将非常密切地监察经济发展。
新加坡人力部表示，政府正在采取措施帮助受影响的企业和工人。
新加坡财长王瑞杰将于周二公布预算案，其中可能包含大规模刺激措施以减轻疫情影响。（信报）
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