同根同源，共担风雨！一线抗疫医生“返场”在支付宝支援海外华人

一个多月以前，海外华人在全世界疯狂采买各种急需物资驰援湖北的情景还历历在目，如今，在国内疫情攻坚战进入尾声时，国外的情势却倒转了过来。
“儿行千里母担忧”！随着新冠疫情在海外持续扩散，由于语言及所在国采取的临时举措等原因，很多海外华人不得在疫情下孤军奋战，他们的困境也让国内亲人分外揪心。
从3月8日起，身在海外的你，只要在下载支付宝，并在首页搜索“科学防疫”，点击进入「守护海外华人」阿里健康问医生服务页面，点击“全科医生免费问”，即可在北京时间 8:30-24:00 免费咨询国内医生。至今，已有数十万名海外华人使用该服务，医生日接待咨询量比上周增长逾三倍。
今天，马云在微博上再次发声，请求并呼吁参与过一线抗“疫”的英雄医生们加入到对海外华人的在线新冠病毒防治咨询志愿服务中来，帮助千万身处海外的华人渡过难关。
“马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急搭建了一个‘在线健康咨询’志愿者平台，许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们，他们志愿为海外的同胞提供新冠病毒防治咨询，解答疑问。希望能给留在海外的同胞一些帮助。特别感谢这些英雄们，刚从前线归来，又开始投身到新的救援工作！希望更多的志愿者加入进来，人多力量大！”马云在其个人微博账号上表示。
上述“海外华人在线健康咨询平台”现在也在全球新冠肺炎实战共享平台（covid-19.alibabacloud.com）正式上线。包括驻美大使馆、驻意大使馆、驻日大使馆、驻德大使馆等近200家中国驻外使领馆推荐当地华人使用上述服务，驻意大利大使馆称其对帮助海外华人“了解医疗资讯，掌握防疫常识，做好做自我防护发挥了重要作用”。
随着在线咨询模块的上线，全球新冠肺炎实战共享平台功能进一步完善。此前，由马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会联合数十位刚从抗疫一线回来的优秀医护撰写的《新冠肺炎防治手册》中英文版正式发布，通过全球新冠肺炎实战共享平台可免费下载。
此外，为了方便海外医疗机构与中国医院交流防治经验，该平台还上线了国际医生交流板块，各国医护人员都能通过视频、语音以及在线聊天等多种方式向中国医院发起咨询。
为了尽可能的帮助海外抗击疫情，从3月以来，马云公益基金会及阿里巴巴公益基金会已连续向海外多国提供捐赠，捐赠物资总数超2000万件。
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