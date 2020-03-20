马云公益基金会及阿里巴巴公益基金会向东南亚4国捐赠医疗物资

新型冠状病毒肺炎疫情持续，各国医疗物资需求紧张。马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会宣布，将会向马来西亚、印尼、泰国及菲律宾4个东南亚国家捐赠超过200万件医疗物资，包括口罩、新型冠状病毒检测试剂盒及防护服。
两家公益基金会已经分别与马来西亚，印尼，泰国和菲律宾政府接触，合共捐赠200万个口罩、15万套病毒检测试剂盒、2万套防护服及2万件面罩，希望能协助上述国家应对疫情。
马云公益基金会在其微博发帖，帖文首句引用1990年北京亚运会开幕式歌曲《亚洲雄风》的歌词「亚洲，树都根连根，云都手拉手」。马云公益基金会又指出，亚洲其他国家的应急物资正在紧急筹措，并正在跟各地机构联系。
自新冠肺炎疫情在全球爆发以来，马云公益基金会与阿里巴巴公益基金会已经分阶段向日本、南韩、伊朗、意大利、西班牙、比利时、法国、斯洛文尼亚、美国及全非洲54个国家捐赠医疗物资，当中包括口罩、防护服、防护面罩、及检测试剂盒等，支持各地防控疫情。
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由马云公益基金会发起及资助，结合浙江大学医学院附属第一医院数十位抗疫前线的专家所撰写的《新冠肺炎防治手册》于3月18日起对外发布。手册针对新型冠状病毒确诊患者的临床救治经验及诊疗过程中可能发生的各类问题，提供细致及全面的解答，为目前处于疫情爆发初期的其他国家提供参考及借鉴。
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