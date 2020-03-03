特朗普施压美联储减息 道指曾弹近800点

新型冠状病毒疫情持续扩散，市场憧憬各国央行推出救市政策，美国股市周一反覆上升。总统特朗普再次敦促联邦储备局减息，并抨击主席鲍威尔「行动缓慢」，消息推动道指中段升幅扩大至接近800点，上扬逾3%，苹果股价飙升超过7%。
截至本地时间凌晨约1时04分，道指报26186点，升776点或3.06%，盘中高位暂见26205点，升幅达到795点；道指高开181点后表现反覆，早段曾轻微倒跌17点，盘中低见25391点。标普500指数目前报3038点，反覆升84点或2.85%。纳指最新报8810点，反覆升243点或2.84%。苹果股价抽高7.18%，暂时为表现最强的道指成分股；沃尔玛上涨6.82%，默克(Merck)都攀升4.58%。
疫情在多国蔓延，意大利单日再多566人染病，确诊个案达到1694宗；韩国单日增加599宗确诊病例，累计个案增至4335宗，累计死亡人数增至26人；伊朗累计病例增至1501宗，66人不治。
不过，高盛和美国经济学家认为，如果新型冠状病毒继续困扰金融市场，联储局决策层可能会实施紧急减息。
高盛料储局紧急减息半厘
高盛的经济学家预料，联储局主席鲍威尔将于本月的政策会议上或之前，把基准利率降低50个基点。美国银行的经济学家则认为，联储局可能会在原定会议之前「紧急减息」。
欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)表示，央行准备在必要时调整所有工具，应对全球新型冠状病毒疫情可能扰乱经济增长。
他称，欧央行会保持警惕，并将密切关注所有新公布的数据；无论如何，管委会随时准备适当调整所有工具，以确保通胀持续接近其目标。
10年期美债息续创新低
市场避险意识仍未减退，资金持续流入美国国库券市场，推高债券价格令孳息率相应回落，10年期美债息现时报1.1厘，回落5.6个基点，早段低见1.031厘，再创历史新低。
美元受压，欧罗抽升1.26%，报1.1166美元；美汇指数下滑0.77%，报97.38。金价经过早前一轮急泻后，周一显著反弹，纽约期金现时回升29.2美元或1.86%，每盎斯报1595.9美元。
交易商憧憬石油出口国组织与盟友(合称OPEC+)，本周稍后或达成额外减产共识，刺激油价反弹，纽约期油弹升5.47%，每桶报47.21美元，稍早时曾高见47.24美元；伦敦布兰特期油都进账5.07%，报52.19美元。（信报）
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