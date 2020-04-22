特朗普保美国人优先就业 停发绿卡60天

美国总统特朗普表示，将签署一项行政命令，暂停发出绿卡 60 天，以保障美国民众在新冠肺炎大流行后重启经济活动时可优先重返就业市场。





有关宣告较他早前公布暂停移民输入的情况略有不同。特朗普周二较早时通过 Twitter 公布暂停移民输入消息，但没有给予具体细节。消息引发市场惊奇。





其后，特朗普出席白宫记者会时补充，有关禁令只适用于寻求美国永久居留身分 ( 俗称绿卡 ) 申请者，而不是临时工人或家庭团聚移民。他将于禁令届满时，再视乎实际情况决定下一步安排。他在 Twitter 贴文称，作出这一决定是“考虑到来自隐形敌人的攻击，以及保护我们伟大美国公民就业的需要”。





路透报道，特朗普很可能在周三签订有关行政命令。





不过，有关禁令可能存在漏洞。因此，特朗普表示，不排除再发出另一个类似行政命令，也是为了确保美国人在疫前的职位不会被移民取代。





美联社报道，相关行政命令实质影响有限，因为美国务院早已因应疫情，暂停处理绿卡申请一段时间。





路透引述一些评论员称，特朗普此举只是为了转移民众对于他抗疫工作不满的视线。（信报）





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