王瑞杰：未来几年新加坡的财政状况会较弱，但政府会控制好局势





新加坡讯，新加坡副总理王瑞杰周三（5月27日）在接受亚洲新闻台记者采访时表示，新加坡的财政状况将 "在未来几年内会弱很多"，但政府将继续想方设法管控这种 "困难的财政状况"。





本财年将从国库中提取520亿新元，以帮助新加坡抗击新冠瘟疫带来的经济余波。





"但现在，请允许我说，我们还有一项巨大的工作要做，那就是充分利用我们从过去的储备金中提取的每一元钱和每一分钱，并确保我们明智地使用这些钱，确保这些钱都是值得的。如果我们能够做到这一点，我们将能够更好地复苏，并使我们能够更好地保护新加坡人民。





同时兼任财政部长的王瑞杰宣布，政府将从过去的储备中提取310亿新元，为价值330亿新元的 "坚毅预算 "提供资金。





金融危机时，新加坡唯一一次动用储备，当时政府动用了49亿新元，帮助工人保持就业和公司获得信贷。





2011年经济复苏后，这笔钱又被退回到储备中。





"保护我们的人民的安全"





王瑞杰表示，政府需要继续寻找能够 "管理这种困难的财政状况 "的方法。





"但就目前而言，我认为最重要的事情是，第一，保证我们的人民安全，第二，让我们的经济尽可能多地恢复，"王瑞杰补充说。





"这并不容易...........如果我们用心去做，我们就能变得更强大，有了这一点，我认为我们可以随着时间的推移开始重建资源。"





新加坡已经 "非常幸运"，因为它有足够的储备来渡过 "更加漫长的困难时期"。





"但我们必须非常谨慎地使用这笔钱，并确保我们明智地使用这笔钱，用好这笔钱。"王瑞杰说。





当被问及新加坡是否可以看到第五个补充预算案时，王瑞杰说。"在这么短的时间内提交了四份预算案后，我要说'永远不要说永远不要'。"





他还说：坚毅预算案的规模，让新加坡能够在局势恶化时作出反应。





他解释说，新加坡已经预留了130亿新元的应急款，比通常每年30亿新元的预算案要多。





"这就是为什么我在这份预算案中预留了更多的应急款，"王瑞杰说。"所以，我希望我们不需要再有一个预算案来应对，因为如果情况恶化的话，情况会非常快。"





创造工作机会





坚毅预算案的一个关键部分是SGUnited就业和技能一揽子计划，该计划将为劳动者创造近10万个就业机会，包括工作机会，以及25000个实习岗位和30,000个技能培训名额。





"对我们来说，为我们的求职者提供非常有针对性的支持是非常重要的，无论是那些被裁员的人，还是我们的ITE、理工学院和大学的新生、毕业生，都可以得到非常有针对性的支持。"王瑞杰说。





"这个SGUnited就业与技能计划有一个非常明确的组成部分，就是创造就业岗位，以及培训生和公司级的培训生，以确保每一个想学东西、想做事情的人都能做到。"





当被问及10万这一数字是否反映了冠病疫情可能带来的就业岗位流失的预期时，王瑞杰解释说，这是基于对就业岗位流失的预测范围以及每年新进入劳动力市场的人数。





"这就是我们的计算方法。我相信就目前而言，这已经足够了。但如果需要我们做得更多，我们有资源来做。"





政府也正在采取更多的措施，将 "集中精力 "放在改造“建筑环境（ the built environment）”行业上，为新加坡人创造更好的工作机会，减少 "人工部分 "的工作。





"在数字化的趋势下，如果我们的工作效率能提高很多，我们就不用担心在就业市场上机器取代人的工作。





"对我们来说，人和机器的结合将是一个非常强大的组合，因此，我们必须充分利用数字化如何使我们的生产力和效率更高，"王瑞杰说。





"但在其他行业，比如说‘建筑环境’，人们会把‘建筑环境’与建筑工作和艰苦的劳动联系在一起，"他补充说。





"但实际上，‘建筑环境’是一个相当复杂的行业。你有很多新加坡人被聘为建筑师、工程师、绘图员、工料测量员和项目经理。这些都是很好的高薪工作。"





王瑞杰说，他已与国家发展部部长黄循财和社会及家庭发展部部长李智陞讨论过这个问题。





"我必须提醒，我们能走多远是有限度的，"王瑞杰补充说。





"我们仍然需要依靠相当一部分外国工人来做很多新加坡人不愿意做的非常困难的工作。"

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