印尼计划对外国数字服务征收10%的税





雅加达讯，印尼财政部表示，从7月1日起，印尼将对外国公司提供的数字产品征收10%的增值税，该税可能适用于Spotify和Netflix等互联网巨头。





政府表示，包括视频游戏、音乐和电影流媒体在内的产品和服务可能会被征收。





"对外国数字产品征税是政府努力为所有企业创造公平竞争环境的一部分，"税务局在一份声明中说。





该局补充说，此举也是为了提高公共收入，以帮助减轻COVID-19对印尼这个东南亚最大经济体的影响。





根据Google和新加坡主权投资基金淡马锡的研究报告，印尼快速增长的互联网经济在2019年的估值为400亿美元--预计到2025年这一数字将增加三倍以上。





科技公司在没有实体存在的国家通常很少缴税。





国际社会一直在努力寻找对通过在线销售和广告赚取的收入征税的新模式，但华盛顿表示，有针对性的税收只针对Google、苹果、Facebook、亚马逊和Netflix等美国公司。





针对对科技公司在法国赚取的收入征税，华盛顿威胁要对法国进口的香槟酒和卡门培尔奶酪等法国产品征收高达100%的报复性关税。





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