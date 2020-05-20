新加坡新冠病毒康复出院人数突破10000人





新加坡讯，新加坡COVID-19患者的康复出院人数周二（5月19日）突破1万大关。





新加坡卫生部表示，今天有530名病人已经完全康复，从医院和社区隔离设施出院，使出院病例总数达到10,365例。





在过去的一个月里，每天的康复人数都在增加--上周五的报告中，最高的是1275例。





卫生部报告称，截至周二，仍有1004名病例仍在医院治疗，其中大部分病情稳定或好转。





有10名病人处于危急状态并在重症监护室中，比周一的12名病人有所下降。这是自新加坡4月7日开始 "阻断措施 "以来，重症监护室的患者人数最少的一次。





4月10日，重症监护室的病例数达到32例，4月余下的时间里一直维持在21至29例之间。自上周五录得18宗重症监护室病例后，这一数字持续下降。





卫生部周四报告说，另外有17,403个病例被隔离并在社区设施中护理。卫生部表示，这些人都是有轻微症状，或临床症状良好，但仍对COVID-19检测呈阳性的人。





新加坡周二共报告了451例新的COVID-19病例，其中包括1个社区病例，是一名发病的在碧山地铁站上班的妇女的家人。





新加坡共报告了28,794宗COVID-19病例。





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