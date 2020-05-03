详讯：新加坡分3阶段结束瘟疫限制措施





新加坡讯，新加坡将在6月1日之后，以有控制的方式结束新冠状病毒瘟疫阻断措施，分三个阶段恢复活动，以确保公众安全。





新加坡卫生部长颜金勇在周二（19日）举行的多部委工作小组媒体会议上宣布了分阶段结束措施。新加坡目前每天新增的社区病例数量明显下降。





外劳宿舍的情况也已趋于稳定，宿舍内的感染群向社区蔓延的情况也遭到了遏制。





不过，颜金勇提醒说，随着阻断期过后允许更多的活动和互动，新加坡可能会出现新的社区病例数上升。





"关键的是，我们有能力迅速发现并控制这些病例，防止形成大感染群，"他说。





"更重要的是，我们的重开计划不会回到瘟疫爆发前的那种生机。我们必须适应新常态，普遍采取安全管理措施和技术，这样我们才能安全地开展日常活动。"





第一阶段：安全地重新开放





从6月2日起，新加坡将首先恢复不构成高风险传播的经济活动。风险较大的社会、经济和娱乐活动将继续关闭。





新加坡人应继续只在必要的活动中出门，出门时应戴上口罩。由于老年人是特别脆弱的群体，应尽量继续留在家中。





更多的新加坡人将被允许重返工作岗位，从具有较低传播风险的环境中经营的企业开始。大多数制造企业和办公室可以重新开业，但最大限度地采用远程工作。





每个家庭将被允许探望住在其他地方的父母或祖父母。每个接访家庭每天只能探望一次，而且探望的人数不得超过两人，而且必须是同一家庭的人。





作为这项政策的一部分，也允许在父母或祖父母或外祖父母接送孩子往来幼稚园，但同一探访家庭每天最多只能有两名来访者。





结婚仪式将再次实行当面举行，最多10人参加。祷告场所可重新开放，同一家庭最多可在同一时间内有5名成员一起祷告。家属可继续聚会参加守丧和葬礼，每次不超过10人。





幼儿园将从6月2日起逐步逐级复课，6月10日前全面复课，让幼儿在父母重返工作岗位期间，安全地照看幼儿。中、小学毕业班的学生将每天上学，其他班级的学生将每周轮流上课，在居家学习和返校上课之间交替进行。





将恢复专科门诊、医疗程序、专职医疗服务、社区服务、社区服务、慢性病管理等医疗服务，由医疗机构根据医疗需要和可用能力优先安排。





目前限制老年人服务和以老年人为中心的活动范围的措施仍将保留，以保护老年人。不过，长者活动中心将在安全可控的情况下，逐步恢复一些活动，以解决缺乏社会支持的长者的心理健康问题。





第二阶段（安全过渡）和第三阶段（安全国家）





多部委工作小组将在第一阶段监测每天的感染率。如果在随后的几周内，社区传播率保持较低和稳定，而且宿舍情况仍然受到控制，新加坡就可以进入第二阶段，逐步恢复更多的活动。





在第二阶段（安全过渡期），预计将允许小团体的社会活动。更多的公司和商家，从餐饮堂食和零售店、健身房和健身室、补习和补习中心开始，在安全管理措施和商家也能为顾客维持安全环境的前提下，将逐步允许恢复营业。





根据实际情况，所有学生可全部返校，各高等院校将增加返校面授学习的学生人数。





体育、娱乐和户外设施也将开始重新开放，但前提是设施工作人员和使用者的安全管理措施要到位。





根据COVID-19的情况和当局的风险评估，各项措施将继续逐步放宽，直到新加坡达到第三阶段（安全国家）的新常态，预计在开发出有效的COVID-19疫苗或治疗方法之前，新加坡将保持这种状态。





届时，社会、文化、宗教和商业集会或活动都将恢复，但仍需限制集会规模，以防止出现大的人群聚集。





年长者可恢复日常的活动，同时采取安全疏导措施，避开高峰期的交通、拥挤的地方和大型团体。





至于涉及长时间近距离接触的服务和活动(如水疗、按摩等)或在密闭空间(如电影院、剧院、酒吧、酒吧、夜总会等)有重大人流管理风险的服务和活动，亦会获准重开，但须视乎其能否有效执行严格的安全管理措施。





公共交通、海外旅行





随着越来越多的人返回工作和学校，公共交通工具的乘客之间将很难保持身体上的距离，特别是在高峰期，这将是很难做到的。





因此，乘客将被要求戴上口罩，不要互相交谈或使用手机，并保持良好的个人卫生。交通运营商也加强对公共汽车和火车的清洁工作，并将在暴露在外的表面使用防微生物化学涂层。





新加坡还将逐步重新开放边境，让新加坡人在海外进行必要的活动，让外国人在新加坡入境或过境时安全出行。它将在采取必要的预防措施和保障措施的前提下，小心翼翼地进行这项工作。





例如，新加坡目前正在与少数几个被评估为与新加坡同等或较低风险的国家探索试行 "绿色通道 "安排的可能性，在有保障措施的情况下，可以安全地进行人数有限的必要旅行。





新加坡将继续扩大其COVID-19检测能力，以早期诊断病例，筛查所有有风险的个人，并保护较易受感染的群体。新加坡还将加快接触者追踪，以识别和隔离密切接触者。它还将确保有足够的医疗能力来应对可能出现的COVID-19病例的激增。





"多部委工作组将密切关注疫情。我想提醒的是，我们可能要有针对性地收紧一些措施，以过渡到下一阶段。"颜金勇在媒体发布会上说。





"我们可能需要几个月的时间才能完成第二阶段的工作。而在第二阶段结束后。我们就会到达第三阶段，也就是我们将拥有一个安全的新加坡，一个安全的国家。





"如果每个人，包括雇主和个人，都保持高度的警惕，对社会负责，遵守要出台的措施，我们就可以谨慎推进，恢复到一定程度的正常状态。"





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