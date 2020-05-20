面部识别建奇功，中国一男子被拐卖32年后与家人团聚





一名在32年前被拐卖的中国男子，在警方利用面部识别技术追踪到他后，终于与他的亲生父母团聚。





西安市公安局在一份声明中说，1988年，毛寅先生在陕西省中部西安市的一家酒店外被拐卖，当时他只有两岁，被卖给了相邻的四川省的一对无子女夫妇，他们把他当做亲生儿子抚养。





据中央电视台报道，警方对毛先生的一张童年照片进行了 "老化"，并使用该模型扫描了国家数据库，找到了近似的匹配。





他们是根据线报，在四川某地有人在80年代末买了一个孩子。





本周一(5月18日)，现年34岁的毛某与亲生父母含泪团聚，他们一直没有放弃寻找失踪男孩的念头。





毛先生的母亲李静芝告诉央视记者，毛先生被抓走后，她辞去了工作，给官员们发了10多万张传单，并在多个电视频道上露面呼吁，希望能把毛先生找回来。





三十年来，李静芝跟踪了300条虚假线索，看是否是她失踪的儿子。





但4月下旬，西安警方得到消息，在上个世纪80年代末，四川一男子从陕西买下了一个孩子。





警方追踪到了毛寅，后来经过DNA检测，确认他就是李静芝女士被拐卖的儿子。





毛寅的养父母给他改名为顾宁宁，他在成长过程中不知道自己的亲生父母，也不知道自己是被拐卖的。





在西安警方组织的团聚活动中，毛寅从侧门走到一间会议室，跑到母亲的怀里。





"我不想让他再离开我了。我不会再让他离开我了。"李女士一边拉着儿子的手一边说。





在四川做居家装修生意的毛寅告诉央视，他将搬到西安和亲生父母一起生活。





中国每年有多少儿童失踪，目前没有官方统计，但在2016年建立了一个系统，通过社交媒体和手机短信发送失踪儿童的报警信息。





官方新华社报道，过去十年来，警方通过DNA比对系统帮助6300多名被拐儿童与家人团聚。





拐卖和拐卖儿童的现象从20世纪80年代开始在中国普遍存在，当时实行了严厉的一胎制，对儿子的文化迷恋也助长了对被拐卖婴儿的需求。

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