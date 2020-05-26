新加坡推出330亿新元救援配套 注重就业





新加坡讯，新加坡财政部长王瑞杰今天公布了第四个财政方案，总额为330亿新元(约合230亿美元)，以应对冠状病毒对经济的影响，为挽救就业岗位提供具体支持。





王瑞杰在周二的国会会议上表示，最新措施将帮助受边境关闭和流动限制影响的企业和工人。这些措施将把本财年的预算赤字推高到国内生产总值的15.4%，是新加坡历史上最大的缺口。





"本预算案的核心重点是就业，"王瑞杰说。"过去三份预算案的大部分内容都是针对保障劳动者的生活。在这个预算中，我们将做得更多。"





王瑞杰说，新方案使新加坡的援助总额达到929亿新元，占国内生产总值的19.2%。政府正试图缓冲经济可能面临自新加坡独立以来最严重的萎缩，并将从过去的储备中再提取310亿新元，使本财年从储备中提取的总额达到520亿新元。





"这些数字真的让人大吃一惊，"华侨银行的国库研究和策略主管林秀心说，"刺激性支出接近GDP的20%，"使我们处于德国和日本的行列，"她说。





林秀心说，这些措施在支持现在受苦的个人和行业之间取得了很好的平衡，同时也为后瘟疫世界做好了准备，"在这个世界里，数字化转型和更多的破坏将成为常态。"





当地时间早些时候，因第一季度GDP数据不如预期的那样糟糕，新币兑美元上涨，截至下午5:45分，新币兑美元上涨0.40%，报1.4191；股指在新的病毒救援消息公布后维持涨势，上涨1.3%。





新加坡正在分三个阶段开始重新开放经济。王瑞杰周二表示，预计大多数企业将在7月前重新开放，不过航空和旅游等行业可能需要更长的时间。





新加坡是该地区首批在2月份公布刺激措施的政府之一，以应对疫情带来的损失，其中大部分措施是在3月份通过480亿新元的一揽子计划推出的，包括工资补贴和现金发放。由于全球贸易和旅行受到限制，经济损失不断攀升，官员们自那时起扩大了支持力度。





周二早些时候的数据显示，刺激措施未能阻止依赖贸易的经济严重下滑，预计今年国内生产总值将收缩4%-7%，远超此前预期。虽然最近的出口和制造业等月度数据显示4月份出现了意外的增长，但这主要是由于医药行业从一年前的低基数上跳涨。





哈利玛总统已经原则上支持政府动用过去的储备来帮助最新的刺激计划融资。





王瑞杰谈到，随着经济重新开放，存在着第二波病毒传染的风险。





他说："新加坡人必须 "在安全地过渡到新常态，建立一个新冠病毒安全国家之前，做好心理准备，应对挫折。





"全球经济不太可能迅速复苏。我们必须为未来几个月的艰难时期做好准备。"

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