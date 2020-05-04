推特跌近4%，特朗普威胁关闭社交媒体





今日早盘，推特股价低开后跌幅扩大，跌近4%，报32.65美元。





今日早些时候，特朗普威胁对社交媒体公司实施监管甚至将其关闭，显然是将矛头指向了开始核实其推文内容的推特公司。





特朗普周三早晨通过iPhone手机发布了两条推文，称社交媒体网站试图扼杀保守派的声音，需要改弦更张，否则将对其采取行动。





社交媒体网站由上市公司运营，在全球拥有数十亿用户，没有证据显示特朗普有权将其关闭。





“共和党人觉得社交媒体平台完全扼杀了保守派的声音。我们将会实施强有力的监管，或是将它们关闭，决不能让这样的事情发生，”他说。他在随后的第二条推文中说，“就像我们不能允许大规模的邮寄选票在我国扎根一样。”





他没有指明任何社交媒体平台，但这显然是对推特决定做出的回应。此前，推特对特朗普发表的有关邮寄选票的推文加上了核实信息的标签，这是该公司有史以来首次对特朗普推文误导公众采取行动。





特朗普还曾发表推文，在未引述任何证据的情况下提出阴谋论称，有线电视主播、原共和党议员Joe Scarborough杀害了一名女子，这名女子的鳏夫要求推特删除特朗普的上述推文。但推特并未对此采取行动。





特朗普发布推文之后，推特曾在纽约早盘交易中下跌1.65%。

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