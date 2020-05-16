新加坡宣布：6月2日起建筑工地可复工 遵循新安全措施的项目优先

新加坡国家发展部部长黄循财表示，政府周五（5月15日）宣布，符合COVID-19建筑业安全措施的承包商可以开始施工。





这是在 "断路器 "解除后，让地铁工程和污水处理系统、隧道工程等关键性和时间性的项目先开工的计划，以及因安全问题而不能长时间闲置的工程也将被允许开工。新加坡建筑及建设局周五分别表示，这些工程将获准从6月2日开始恢复施工。





"如果承包商来了之后说，'你们没有把我排在名单的首位，但我已经准备好了...........有了你们检查清单上要求的所有预防措施'.........那么我们一定会准备好让该承建商开工，"黄循财说。





他说，虽然政府会优先考虑私人和公共房屋的发展，但安全问题是第一位的。





他补充说："如果没有足够的预防措施，一定会出现病例感染群，最终工地会被迫停工。





"我们当然明白有人会对项目的状况感到焦虑，"黄循财说。"(但)我们最好还是谨慎一些。"





在工地上，公司必须任命安全管理人员来执行安全管理措施，用外国工人的母语张贴健康咨询海报和信息图表，并在工人进出工地的特定区域时安置 "技术流程"，如目前全岛范围内使用的数字式安全准入系统。





工人将被分成几个小组，并被限制在一个区域内工作；不同小组的工人之间不允许交叉调配或互动。





承包商必须为工人提供单独包装的饭菜和用具，以及工人在工作期间的口罩。





在遵守安全准则的前提下，BTO项目是首批重启的项目之一，新加坡建筑及建设局表示。





建设局的首席执行官林优扬同样表示，虽然 "按订单建造"(BTO)公共房屋项目将是首批能够复工的发展项目之一，但最终还是要看承包商是否符合安全要求。





他还提醒说，在当局检讨如何加快活动速度之前，新加坡建筑业可以预期至少有一两个月的 "非常缓慢的开工期"。





他补充说，如果这些安全规程难以执行，过快地恢复太多活动，肯定会出现违反规定的情况。





林优扬说，当局希望的是避免出现行业重启后又要停止的情况。

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