新加坡经济可能萎缩7%，为独立以来最大跌幅





新加坡的经济正面临着半个多世纪前独立以来最严重的收缩，因为冠状病毒的爆发和控制病毒的措施使这个依靠贸易为生的城市国家受到打击。





新加坡贸易和工业部周二在一份声明中表示，政府预计今年国内生产总值将萎缩4%至7%，低于此前预测的1%-4%的萎缩幅度，因为外部需求前景恶化。





"在全球和新加坡经济中，"贸工部常任秘书林明亮表示，"因冠状病毒疫情爆发的时间长短和严重程度不同，以及经济复苏的轨迹的不同，全球和新加坡的经济仍存在很大程度的不确定性。”





作为世界上最开放的经济体之一，新加坡在冠状病毒疫情中受到全球贸易和旅游不景气的严重打击。新加坡副总理王瑞杰于周二晚些时候在国会公布第四项刺激经济方案，以进一步对抗经济阵痛。





在过去一周里，新加坡的前景黯淡，正当其他地方的经济坏消息传来。中国放弃了2020年的年度经济增长目标，并承诺了更多的刺激措施，尤其是以就业为目标。日本4月消费价格在3年多以来首次出现下降，而印度央行预计GDP将出现40多年来的首次萎缩。





尽管第一季度GDP有所改善，但新加坡的增长前景却被下调。新加坡贸工部数据显示，新加坡经济较前三个月萎缩4.7%，远好于早些时候预估的10.6%。这主要是由于医药制造业的增长，帮助抵消了电子行业的低迷。





另一份报告显示，4月份医药行业的激增也帮助推动制造业较一年前增长13%，而彭博社对经济学家的调查中，预测中值为收缩1%。消费者价格自2016年10月以来首次出现下降。





逐步复苏





瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示，由于对居民流动的 "阻断措施 "限制在4月才开始生效，"真正的损害将从第二季度开始，"他说。"对需求复苏的速度和幅度的合理怀疑不能一概而论。"





新加坡将从6月起开始放宽“阻断措施”，由分三个阶段，进一步重启经济。





"新加坡经济在2020年下半年的表现如何，将部分取决于我们在摆脱“阻断措施”后能否继续遏制国内瘟疫的爆发。"林明亮在接受记者采访时表示，"新加坡经济在2020年下半年的表现如何，将部分取决于我们能否继续遏制国内瘟疫的爆发。





人力部表示，虽然下半年经济将逐步复苏，但预计劳动力市场状况将有所恶化。该部称，目前存在 "相当大的不确定性"，国家必须为裁员做好准备。





王瑞杰表示，周二的刺激方案将集中在就业和技能培训方面。他已经交付了超过600亿新元（420亿美元）的财政支持，帮助企业和家庭减轻打击。总统哈利玛也已原则性地批准政府为第四个方案动用储备。





截至当地时间下午3点05分，新加坡元对美元汇率上涨0.2%，报1.4220新元，报1.4220新元。





"阻断措施的解除非常缓慢，"这可能意味着 "复苏可能要到第四季度才会到来，"西太平洋银行驻新加坡的亚洲宏观策略主管Frances Cheung表示。





新加坡央行副董事总经理Edward Robinson在GDP简报会上表示，新加坡央行在3月采取了前所未有的宽松措施来刺激经济，该行认为货币政策是合适的，下一次的审查定于10月进行。他说，鉴于主要央行采取非常宽松的政策，当地利率将保持在低位。





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