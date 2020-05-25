香港示威者抗议中国国安立法 警方发射催泪弹并逮捕示威者





法新社香港讯，5月24日，数千名香港示威者发起示威抗议，反对中国提出的一项有争议的国家安全法律，警方逮捕了超过100人，同时发射催泪瓦斯和胡椒喷雾。





当示威者和警察在香港对峙时，中国外交部长王毅在北京坚持认为，拟议的法律必须 "刻不容缓 "地实施。





这项计划中的立法----预计将禁止叛国、颠覆和煽动叛乱----是在去年香港因几个月来的大规模、经常是暴力的抗议活动而被震撼之后，也是在中国政府一再警告说不会容忍异见的情况下提出的。





示威发起者警告说，这项建议可能意味着这个城市宝贵的自由的终结，成千上万的人聚集在繁忙的铜锣湾和湾仔区，高呼口号，一些蒙面的抗议者设置临时路障拦住警车。





"人们可能只是因为说了反对政府的话或发表了反对政府的话，就会被定罪，"25岁的抗议者Vincent告诉法新社。





"我想香港人很沮丧，因为我们没想到会来得这么快，这么粗暴。但是...........我们不会天真地认为北京会坐视不理，什么都不做。事情只会在这里变得更加糟糕。"





在当局早些时候对未经批准的集会发出警告后，防暴警察出动了，香港目前的冠状病毒相关法律禁止8人以上的公众集会。





随着抗议者人数膨胀，警方发射催泪瓦斯和胡椒喷雾，试图驱散人群，随后又出动水炮和装甲车。





香港警方在脸书发文称，截至下午4点半，至少有120名抗议者因非法集会被捕。





香港政府在一份新闻稿中说，抗议者在湾仔路边拆除了脚手架。





他们还在湾仔轩尼诗道用石块、盆栽和雨伞设置路障，并砸毁了湾仔轩尼诗道的交通灯。





"警方正在现场维持治安，并使用最低限度的武力，包括催泪瓦斯，驱散骚乱者。"政府补充说。





星期天的场面是几个月来最激烈的一次。





他们遵循的模式与去年的许多示威活动类似，警察发射催泪瓦斯和胡椒喷雾，抗议者进行反击，有些人向警察投掷雨伞等物品。





据香港警方称，周日有人向警车投掷砖块，一辆警车的驾驶座的车窗被砸碎，一名警员受伤流血。





警方补充说，其他几名警员和市民也有受伤，需送往医院治疗。





此前，香港的亲民主的运动之前曾失败，当局逮捕人数增加，后来又禁止大型集会，以阻止冠状病毒的传播。





自去年抗议活动爆发以来，已有超过8300人被捕。本月初母亲节期间，约200人在商场举行的小型集会上被拘留。





法新社记者说，警方曾警告说，他们将 "视情况进行逮捕"，周日集会开始时，至少有一名民主运动人士被警方拘留。





在1997年英国殖民地归还给中国的协议中，香港居民享有在大陆没有过的权利，包括言论自由，而香港有自己的法律制度和贸易地位。





多年来，人们一直担心北京正在削减这些自由并加强对香港的控制，运动人士称新的提案是迄今为止最无耻的举动。





特别令人担忧的是，有一条规定允许中共的保安人员在香港活动，他们可能会对那些反对大陆共产党统治者的异议人士进行镇压。





"我很害怕，但我还是要出来。"23岁的抗议者Christy Chan说。





"除了和平、理性和非暴力之外，我看不出有多少方式可以传递我们的信息。"





尽管在香港和一些西方国家首都引起了恐慌，但中国和城市官员坚持认为，拟议的法律是防止动乱和保护国家安全的需要。





不过，一位亲北京的高级官员周六表示，如果没有地方当局的 "批准"，大陆执法部门不会在香港开展行动。





"我不担心有人被大陆警察逮捕，然后被带回中国大陆调查或处罚，"中国人大的香港法律顾问谭咏仪告诉法新社。





"这不是，不会，不会，不会发生。"





香港不得人心的亲北京领导人林郑月娥为新方案辩护，称这是保护国家安全和惩罚 "暴力政治分子 "所必需的。





但人们对中国在香港不透明的法律制度以及北京可能会如何在香港使用拟议中的法规深表不信任。





去年的大规模抗议活动是由一项现已被废止的法案引发的，该法案本来允许引渡到大陆，人们担心新的动议会更加广泛。





事实证明，新的提案可能会比该计划的范围更广，一些西方国家政府已经发出了警告。





中国的立法机构预计将在周四，也就是人大年度会议的最后一天，签署决议草案，然后在稍后的另一次会议上完善细节。





官员们表示，该法将在当地实施。

Twitter

sgnypost





