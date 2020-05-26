中国：若美国因香港国安法惩罚中国，中国将采取反制措施





法新社香港讯，中国周一(5月25日)威胁说，如果美国因中国在香港实施一项国安法惩罚中国，中国将对美国采取反制措施。





北京计划为香港通过一项新的国家安全法，禁止叛国、颠覆和煽动叛乱，这是在去年经过几个月的大规模、经常是暴力的抗议活动之后采取的行动。





但许多香港人、商业团体和西方国家担心，这项提议可能是对这座城市所珍视的自由的致命一击，尽管为打击冠状病毒而推出的大规模集会禁令，周日仍有数千人走上街头。





当警察用催泪瓦斯和水炮驱散人群时，华盛顿国家安全顾问罗伯特-奥布莱恩警告说，新法律可能会使香港失去美国的优惠贸易地位。





但中国外交部表示，北京将对华盛顿的任何制裁做出反应。





"如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制，"外交部发言人赵立坚周一告诉记者。





香港已成为世界上两个超级大国之间紧张关系的最新热点，中国将其比喻为 "新冷战的边缘"。





拒绝给予香港人民主，在原本分裂严重的华盛顿引发了罕见的两党支持。





北京将该市的抗议活动描绘成外国支持的破坏祖国稳定的阴谋，并称其他国家无权干涉这个国际商业中心的运作方式。





抗议者们上街游行，他们说，他们的动机是，自1997年英国将香港交还给中国以来，北京多年来一直在剥夺香港的自由。





香港享有内地所没有的自由，也有自己的法律制度和贸易地位。





运动人士认为，这项国安法的建议是北京迄今为止最明目张胆的行动，旨在终止香港的言论自由和香港自己制定法律的能力。





特别值得关注的是，允许中国安全人员在香港活动的条款，人们担心这可能会引发对反对中国共产党统治者的异议人士的镇压。





在大陆，颠覆法经常被用来对付批评者。





预计中国的立法机构将迅速采取行动，这项拟议的法律也将绕过香港的立法机构。





香港有影响力的大律师公会周一将拟议议案形容为 "令人忧虑和有问题"，并警告说，这甚至可能违反香港的小宪法。





这项建议令投资者感到惊慌失措，香港的股票交易所周五遭遇五年来最大跌幅。周一，它还未恢复，收盘仅涨0.10%。





香港不受欢迎的亲北京政府对这项法律表示欢迎。





"恐怖主义在这个城市里越来越多，危害国家安全的活动，如'港独'，变得更加猖獗，"保安部长李家超在一份声明中说，欢迎计划中的立法。





警察局长邓炳强列举了近期14起查获爆炸物的案件，并表示新法将 "有助于打击'港独'势力，恢复社会秩序"。





去年的抗议活动最初是由允许引渡到大陆的计划引发的，但很快就滚雪球般地演变成了民众对北京和香港警察部队的反抗。





北京驳回了抗议者要求对警察进行调查、特赦被捕的8500人和普选的要求。





由于大规模的逮捕和冠状病毒的影响，示威活动在今年年初已经熄火了。





但近几周来又重新点燃，周日的集会引发了数月来最激烈的冲突，警方至少逮捕了120人。





在去年的大型集会上，政治分裂的两边经常发生暴徒袭击事件，周日集会上抗议者殴打一名律师的视频被中国国营媒体抓拍到。





民族主义小报《环球时报》的主编胡锡进在Twitter上发布了这段视频--这个平台在中国大陆是被禁止的。





"让我们来看看华盛顿支持的香港民主派到底是什么样子，"他写道。





Twitter

sgnypost





