欧盟：制裁中国不是解决香港危机的办法





布鲁塞尔法新社电，欧盟周五(5月29日)表示，中国对香港实施安全法损害了与北京的关系，但实施制裁不会解决危机。





"欧盟对中国5月28日采取的步骤表示严重关切，这些步骤不符合中国的国际承诺，"欧盟最高外交官博雷尔代表27个成员国表示。





"欧盟与中国的关系是建立在相互尊重和信任的基础上。这一决定进一步对中国履行国际承诺的意愿带来疑问，"他在与各国外长会谈后说。





在被问及新法通过后，布鲁塞尔是否会威胁展开制裁，博雷尔说。"我不认为制裁是解决中国问题的方式。"





博雷尔说，只有一个成员国---他没有说是哪一个--提出了可能的制裁问题，并补充说，今年晚些时候在德国举行的欧盟-中国峰会的计划没有问题。





中国国家主席习近平将于9月在莱比锡会见欧盟27国领导人。博雷尔表示，由于冠状病毒疫情的影响，会晤的时间表可能会有所改变。





欧盟的谨慎声明是在美国、英国、加拿大和澳大利亚对计划中的香港国安法提出严厉批评后发表的，该法将惩罚香港的分裂国家和颠覆国家政权的行为。





中国的安全机构也将被允许在香港公开运作，香港在1997年从英国移交给中国的条件下，一直是中国境内的一个自治领土，根据中国的基本法，香港是中国的一个自治领土。





英国外交大臣多米尼克-拉布（Dominic Raab）说，如果中国的行动顺利进行，英国将改善英国国民（海外）护照持有人的权利---这是许多香港居民获得的身份。





而美国已经取消了根据其外交规则赋予香港的特殊地位，为香港被剥夺贸易和经济特权铺平了道路。





布鲁塞尔并没有这么做，但博雷尔还是强调，不能像往常那么作。





"我们还想强调，我们与中国的关系是建立在相互尊重和信任的基础上...........但这一决定让人质疑这一点，"博雷尔说。





"我认为，我们将不得不在与中国的持续对话中提出这个问题。"

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