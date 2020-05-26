美国商会敦促中国维护香港的自主权





华盛顿讯，美国商会周二（5月26日）表示，它对中国提出的关于香港的国家安全立法建议可能会破坏香港在 "一国两制 "框架下的自主权深表担忧，并敦促中国政府缓和局势。





这家美国最大的商业集团在一份声明中说，损害香港的特殊地位是 "严重的错误"，因为香港作为有吸引力的投资目的地和金融中心的根本作用。





该集团还敦促美国政府保持与香港的建设性关系，并表示，根据美国法律，对香港作为一个独立关税区的地位进行深远的改变，将对在香港经营的美国企业产生严重影响。





中国国务院总理李克强提出了一项安全法，将降低香港的独立法律地位，商界领袖和外交官称此举可能标志着中国最自由的城市的一个转折点。预计将由中国全国人民代表大会讨论并在周四获得批准。





美国商会代表着在香港和中国两地都有大量业务和长期利益的美国公司，该商会敦促中国政府和平化解局势。





"损害香港的特殊地位，这在很多层面上都是一个严重的错误，这对香港作为有吸引力的投资目的地和国际金融中心的角色来说是根本性的，"该集团说。





该集团敦促特朗普政府继续优先考虑维持美国与香港之间的积极和建设性关系。





该集团表示，修改香港在美国法律下作为一个独立关税区的地位，将 "对香港和美国企业，特别是那些在香港开展业务的美国企业，特别是那些对香港的核心价值有积极影响的企业，会产生严重影响"。

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