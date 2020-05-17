汇丰花旗加快推进数字业务，抵挡新加坡香港等新兴企业的冲击





亚洲金融中心的银行，如汇丰控股和花旗集团等，发现冠状病毒疫情所带来的干扰，正帮助他们击退来自虚拟银行新星的威胁，彭博社报道。





随着分行关闭，客户与社会疏远，以及对被污染的现金感到恐惧，这些实体巨头看到，从财富管理到保险等所有领域的数字服务需求激增。顾问和银行家表示，现在他们正在为零售和富裕客户推出新的视频服务和新的移动功能，加快转型，以巩固客户忠诚度和降低成本。





"大多数银行都在以此为契机，锐化他们的战略，"埃森哲成长型市场银行业主管Fergus Gordon说。"这将对他们的资产负债表产生长期影响。"





就在银行正考虑如何抵御来自香港和新加坡虚拟银行的新一轮竞争的时候，数字业务活动的增加正值银行考虑如何抵御来自香港和新加坡的虚拟银行的冲击。





对汇丰银行来说，其约三分之一的收入来自于香港，因此风险很大。香港正向八家包括阿里巴巴集团控股等强大支持者的新数字贷款公司敞开大门。高盛集团在2018年估计，这些初创企业可以获得高达150亿美元（214亿新元）的收入，占香港银行业收入的30%。





在汇丰银行，3月份在香港以数字方式进行的零售交易份额达到94%。其移动应用上的活跃客户比一年前跳升近40%，达到112万名。今年首两个月，花旗集团在香港的数字财富管理交易，包括股票和外汇交易在内的数字财富管理交易增长了37%。整体而言，在亚洲地区，其数字经纪和共同基金交易在3月份的数字经纪和共同基金交易量较1月份跃升超过70%。





"我们确实预计新冠瘟疫将导致客户加速采用数字渠道，这种情况将持续下去。"汇丰银行亚太区财富及个人银行业务主管Greg Hingston表示。





花旗集团在危机期间已经在其移动应用中增加了一些功能，如 "帮助 "功能，并正在努力实现双向信息传递。





"我们的观点是，在亲身体验了数字化带来的更多便利和可能性之后，客户将继续拥抱数字化，"亚太区及欧洲、中东和非洲地区个人银行业务主管Gonzalo Luchetti表示。





中国银行(香港)拥有香港最大的分行网络，其投资和保险个人数字银行产品部门主管Arnold Chow表示，中国银行(香港)已经加快了数字服务的推出速度，将其计划加快了几个月。





以星展集团控股为首的新加坡三家最大的贷款机构都在报告中表示增幅巨大。自4月7日新加坡收紧封锁以来，星展集团在新加坡开设的在线股票交易账户超过24000个。在不到两周的时间里，有超过3.5万名外来务工人员，他们是新加坡首当其冲的病毒感染者，开立了银行账户。华侨银行和大华银行也报告了类似的数字趋势。





获利可能会很可观，吸收了银行数十亿贷款损失准备金带来的部分冲击。星展银行的数字客户占其去年在新加坡和香港的零售和小型企业客户群的52%，自2017年以来增长了近四分之一。这类客户的成本收入比为33%，而传统客户的成本收入比为53%，同时提供了两倍的人均收入。





与此同时，其数字竞争对手在新加坡受到阻碍，新加坡当局以病毒限制为由，推掉了6月为下半年发放牌照的计划。





香港的挑战者们一开始就表现得很迟钝，主要是提供噱头来吸引顾客。新的虚拟银行中最早的先行者--ZA银行在1月份开始的一项计划中吸引了约2.4万人的兴趣，因为它向选定的客户提供6.8%的存款利率。由阿里巴巴支持的WeLab正在寻求在其银行推出之前，通过提供无息贷款来吸引客户，作为该市病毒救济措施的一部分，承诺向每位居民预付1万港元（1840新元）的派息，以吸引客户。





两家银行都拒绝置评。





与新加坡一样，香港在金融科技应用方面一直在追赶亚洲其他主要市场。根据安永的一份报告，这两个亚洲中心城市去年约有67%的数字活跃人口在网上进行金融服务，远低于中国和印度的87%的普及率。





但在同样处于封锁状态的世界其他地区，可能会看到最大的潜在收益。在美国，数字银行的使用率仅为46%，而在欧洲，这一比例从俄罗斯的82%到法国的35%不等。





安永亚太区银行业和资本市场负责人Andrew Gilder表示，贷款人正在意识到，以数字化方式提供更多的服务，使他们在运营中更能抵御干扰。





"在短期内，他们可以抵御来自虚拟银行的一些威胁，"他说。

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