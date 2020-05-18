华为称美国限制芯片供应的举动是 "武断的" ，料对业务造成影响





中国深圳讯，华为技术公司在首次正式回应特朗普政府限制其全球芯片供应的举措时，称美国的做法是武断的，并称其业务将受到影响。





"我们预计，我们的业务将不可避免地受到影响。我们将尽一切努力寻求解决方案，"董事长郭平于周一在华为全球分析师年度峰会上的一份声明中表示。





郭平称，华为致力于遵守美国的规则，华为已经大幅增加研发和库存，以应对美国的压力。





美国商务部星期五的这项举措，扩大了美国要求向华为销售使用美国技术在国外制造的半导体的许可证的权限，极大地禁止了向华为这个全球第二大智能手机制造商的销售。





该公司一年前因国家安全问题被列入商务部的 "实体名单"，当时华盛顿指责该公司违反了美国对伊朗的制裁，并可能对客户进行间谍活动。华为公司否认了这一指控。





但特朗普政府中的中国鹰派人士，对“实体名单”并没有起到足够的遏制其获得供货的作用感到沮丧。





华为表示，美国的新决定是 "武断和有害的，有可能在全球范围内破坏整个行业"。





"华为坚决反对美国商务部对其外国直接产品规则作出的专门针对华为的修订，"华为在一份声明中说，华盛顿一年前将其加入实体名单也是毫无道理的。





它表示，华为此后一直致力于遵守美国政府的所有规则和规定，但尽管华为做出了努力，但美国政府还是决定这么做，完全无视许多企业和行业协会的担忧。





在智能手机和电信设备等方面需要半导体的华为，发现自己正处于美国和中国之间争夺全球技术主导权的斗争的中心，而美国和中国最近几个月来因致命的冠状病毒的来源问题而关系恶化。

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