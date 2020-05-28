华为孟晚舟申请释放失败





法官裁定美国对孟晚舟的欺诈指控符合引渡案件的 "双重犯罪 "规则，孟的律师将继续以其他理由反对引渡孟晚舟。





华为公司高管孟晚舟要求撤销对她的引渡案的请求失败，加拿大法官周三裁定，美国对她的指控符合一个关键条件，听证会必须继续进行。





不列颠哥伦比亚省最高法院的法官希瑟-霍尔姆斯（Heather Holmes）裁定，对孟女士的欺诈指控符合 "双重犯罪 "的引渡要求，即要求嫌疑人被指控的东西在加拿大和请求国都会构成犯罪。





"关于所提出的法律问题，我的结论是，作为一个法律问题，本案中能够满足双重犯罪的引渡要求，"副首席法官霍姆斯在判决书中写道。





孟晚舟的律师将继续以其他理由反对引渡她。





美国检察官希望将孟女士从加拿大引渡到纽约接受审判。加拿大警方应美国当局的要求，于2018年12月1日在温哥华机场逮捕了她。





这次逮捕案在中美贸易战中掀起了一场外交风暴，使北京与渥太华的关系急剧下滑。孟晚舟被指控关于华为涉嫌在伊朗的业务往来，在香港欺骗汇丰银行的一名高管，违反了美国的制裁，从而诈骗了汇丰银行。





孟晚舟的律师曾试图让引渡案被驳回，理由是诈骗指控实际上是 "伪装的 "指控，指孟晚舟违反了美国的制裁，在加拿大不属于犯罪。





但霍尔姆斯表示，孟晚舟被指控的不法行为的 "本质 "是 "在银行客户关系中故意作出虚假陈述，使汇丰银行面临风险"。





"美国的制裁是解释汇丰银行如何面临风险的必要状态的一部分，但它们本身并不是行为的内在组成部分，"霍尔姆斯写道。





"基于这个原因，我不能同意孟女士的观点，即引用美国的制裁来理解汇丰银行的风险，就是让外国法律来界定行为的本质。加拿大的法律决定了被控行为的本质是否构成欺诈。"





孟女士将继续在温哥华被部分软禁，她住在一栋价值1360万加元(约合990万美元)的豪宅里，保释金为1000万加元。





霍尔姆斯说，孟女士的律师对双重犯罪的分析 "将严重限制加拿大在引渡方面履行经济犯罪国际义务的能力"，并指出，"诈骗罪的潜在范围很大"。

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