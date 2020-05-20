纳斯达克通知中国的瑞幸咖啡退市





北京讯，星巴克在中国的竞争对手瑞幸咖啡周二(5月19日)表示，在发生大规模欺诈丑闻后，该公司已被纳斯达克要求从美国证券交易所退市。





该公告发布几乎是在瑞幸咖啡在华尔街惊艳登场、市值约40亿美元后的整整一年后。





但在该公司本月早些时候披露其首席运营官刘健可能在2019年伪造了价值22亿元人民币(约合3.1亿美元)的销售额后，股价暴跌70%。





董事会在上周对编造的交易进行了内部调查后，解雇了首席执行官钱治亚和刘健。





瑞幸咖啡在一份声明中表示，5月15日收到纳斯达克的通知，告诉该公司必须退市，原因是 "公司披露的捏造交易引发了公众利益担忧"。





瑞幸咖啡表示，该公司计划向纳斯达克听证小组提出上诉，并将继续在证券交易所等待裁决。





这家中国连锁咖啡公司于2017年成立，在不到两年后的首次公开募股中筹集了5.61亿美元。开始交易时，股价飙升了50%。





这家咖啡初创公司的目标是通过推行积极的增长战略，以优先考虑外卖和送餐选择的APP购买模式和丰厚的移动优惠券来吸引顾客，从而在中国市场上颠覆星巴克。





到2019年年底，这家总部位于厦门的连锁店在中国大陆的4500家门店已经超过了星巴克在中国大陆的布局，投资者吹捧该公司有潜力走向全球。

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