蓬佩奥称中国抗疫贡献与所造成的损害相比显得 “微不足道”





华盛顿讯，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周三（5月20日）就冠状病毒问题对中国进行了新的抨击，称北京承诺的20亿美元的抗击疫情资金与数十万人的生命损失和数万亿美元的损失相比，显得 "微不足道"。





蓬佩奥拒绝了中国国家主席习近平关于北京在中国疫情爆发后采取了透明行动的说法，他说，如果习近平主席想表明这一点，他应该召开新闻发布会，让记者们想问什么就问什么。





"习主席本周声称，中国是以公开、透明的责任心行事。我希望如此，"蓬佩奥在国务院新闻发布会上指责说，北京继续扣留病毒样本和接触设施，审查讨论，"还有很多很多很多。"





最近几周，美中关系紧张，蓬佩奥和美国总统特朗普抨击北京对疫情的处理方式。在全球疫情中，美国受到的打击最大。





在许多国家都在敦促团结合作，加大对病毒斗争的力度时，特朗普却提议退出世界卫生组织的应对措施，并称其为 "中国的傀儡"，而习近平则向其承诺了20亿美元的资金。





"我期待看到他们履行这20亿美元的承诺，"蓬佩奥说。"与他们强加给世界的成本相比，中国对抗击瘟疫的贡献是微不足道的。"





"这场瘟疫已经造成约9万个美国人的生命损失，3月以来，超过3600万美国人失去了工作；全球范围内，30万条生命。损失可能高达9万亿美元，根据我们的估计，这是中共的防疫失误给世界带来的成本，"蓬佩奥说。





在北京，中方称蓬佩奥 "极其不负责任"，并敦促他解释美国应对病毒的缺点。





"为什么美国政府在1月至3月期间没有采取任何防控措施？"外交部发言人赵立坚说。





"为什么没能阻止冠状病毒在美国的快速传播？他有责任向全世界解释清楚。"





蓬佩奥还指责中国以 "经济报复 "威胁澳大利亚，澳大利亚寻求对疫情起源进行独立调查，并指责世卫组织总干事谭德赛 "早在此次疫情发生前就与北京有 "异常密切的关系..........."，这一点 "令人深感不安"。





世卫组织没有立即回应要求对蓬佩奥的指控发表评论的请求。





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