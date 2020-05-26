新加坡必须谨慎行事，因为社区存在 "隐性病例 "：政府





新加坡讯：新加坡国家发展部部长黄循财周一（5月25日）表示，由于仍有 "隐性感染病例 "在普通民众中流传，新加坡在结束封城措施时，必须 "谨慎行事"。





他举例说，在一次大规模检测后，有8名学前中心员工对病毒检测呈阳性。作为5月15日开始的主动检测计划的一部分，所有学前教育机构的教职员工和非教职员工都将在中心重新开学前接受拭子检测。





"事实是，仍有隐性病例在普通民众中流传，"黄先生在脸书上发文说。





"社会上一定会有其他未被发现的无症状病例。这就是我们必须谨慎行事的原因。这意味着，不是所有的事情都可以同时重开，必须做出艰难的决定，决定先处理哪一个，"他补充说。





当局上周曾宣布，新加坡的限制将于6月2日起分三个阶段取消。





黄循财指出，预计恢复活动后，COVID-19的病例会增加。





"所有已将病毒打到低水平的国家在恢复活动时都看到了病例的回升--当他们恢复快速恢复活动时，病例回升越多；当他们谨慎地进行时，病例回升则较少，"他写道。





黄循财注意到有些人对政府的谨慎态度感到失望，他解释说，分阶段重新开放将使当局能够更好地控制整体情况。





"如果我们允许物理治疗，是不是也应该允许水疗中心和按摩中心？我们本来想对所有的要求都说'可以'。但我们每放松一次，就会引入更多的面对面的接触和社区内的人员流动。这反过来又意味着更高的传播风险和更多的感染可能性。"他说。





"我们把生命和生计都放在首位。我希望大家理解和理解，我们正在尽力为新加坡人恢复安全的活动，同时保持低感染率。"





黄循财说，当局将继续对不同人群进行主动检测。





他补充说，如果一切顺利，新加坡将能在6月底左右进入第二阶段。





新加坡周一报告了344个新的冠状病毒确诊病例，使新加坡的总确诊人数达到31,960人。今天的新增病例中有4个新病例是新加坡居民。





为帮助家庭和企业应对冠状病毒疫情的影响，副总理王瑞杰将于周二宣布第四项支援方案，名为 "坚毅预算案"。





王瑞杰说，就业将是预算案的关键部分，并补充说，还将为社会机构提供更多的支持。

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