新冠限制放宽后，泰国商场重新开放时大排长龙





泰国曼谷讯，周日(5月17日)，购物者涌入泰国的高端商场，他们渴望得到零售业的治疗，为了重振饱受冠状病毒侵袭的经济，购物中心逐渐放宽限制，重新开业。





数百名戴着口罩的顾客通过体温检查站、消毒站，并在被允许进入曼谷的毛绒玩具商场前拍照留念。





在主要的市中心购物区、中央世界购物中心在海报上兜售 "新常态 "的经营方式，而商场外部的屏幕上则宣称 "我们开业了"。





购物中心重新开业的同时，最近几周泰国的感染人数也在放缓--当局周日公布了3个新病例，总数仅超过3000人。





购物者Taewich Penpattakul说，由于泰国的病例数较少，他对感染COVID-19 "其实并不担心"。





"从心理上来说，现在所有的商场都开张了，这让我感觉好多了，"这位23岁的年轻人告诉法新社记者。









顾客和商家被建议遵守限制措施，其中包括限制零售场所的人数和禁止在餐厅内售酒。不过，电影院仍然关闭。





泰国购物中心的美食广场通常是最受欢迎的地方，很快就挤满了人，一个移动的机器人在周围游荡，监测着人们的温度。





桌子上设置了塑料隔板，鼓励人们拉开社交距离，而一家餐厅则在顾客对面摆放了纸板恐龙，示意这里不要使用。





政府也在敦促零售商和购物者在进入商场时，在数字平台上进行签到--如果在特定的商店里发现冠状病毒病例，它将发出信息。





"我们要等到几周后才能知道这是否是个好主意，他们（政府）是否还能控制住COVID-19，"25岁的杰森-诺埃尔（Jason Noel）说，他正在虎视眈眈地盯着一些购物的人。





购物中心--以及体育场、体育馆、健身房和公园等其他公共场所--在3月中旬被下令关闭，因为泰国进入紧急状态以遏制传染病的传播。





但是，自1月以来，零售商们已经感受到了经济的不景气，因为在这个严重依赖中国游客消费的王国里，经济萎靡不振。





泰国周六将国际航班入境禁令延长至6月30日。





泰国的经济预计将萎缩6%以上，这是自1997年危机以来的最大幅度的暴跌。





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