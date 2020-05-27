特朗普称将在本周末前就“港版国安法”对中国做出强烈回应





美国总统特朗普星期二（5月26日）表示，美国正致力于对中国制定的“港版国安法”做出强烈回应，并会在本周末前宣布将对中国采取的行动。





特朗普在白宫记者会上被问到是否计划就香港问题对中国实施制裁，他回答说：“我们现在正在做一些事情。我想你会发现它很有趣，但我不会在今天谈论这一问题。”





他还表示，“在本周末之前，你们将会听到这方面的消息，我认为会是非常有力的。”（very powefully I think）





特朗普没有详细说明，但早些时候白宫发言人凯莉·麦克纳尼表示，特朗普对中国的做法感到不满，他认为“如果中国接管，很难看出香港如何能够继续保持金融枢纽地位。”





北京正计划绕过香港立法会，通过中国的橡皮图章议会全国人大制定“港版国安法”，这将会削弱香港的独立司法地位。





特朗普总统上星期四就曾表示，中国若在香港推行这份法案，美国将做出强烈回应。





民主党联邦参议员范.荷伦（Sen. Chris Van Hollen, D-MD）与共和党联邦参议员图米（Sen. Pat Toomey, R-PA）此前也说，将推出法案，制裁任何侵蚀香港自治的中国官员和实体。

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