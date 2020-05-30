急撤留学生？ 中国官方突通知留美学生搭临时航班回国





美国总统特朗普29日在白宫记者会上宣布，禁止与解放军有关的中国留学生和研究人员入境美国。中国驻美大使馆今（30）日发布通知，将安排留学生搭乘临时航班自美国华盛顿返回中国深圳。





中国驻美大使馆在网站宣布，根据中国外交部部署，安排中国国航临时包机。中国国航将透过中国驻美使馆所提供的名单，通知符合资格的留学生购买机票。中国留学生包机预计将在美东时间6月4日下午，从华盛顿杜勒斯国际机场（Dulles International Airport）起飞。乘客除须符合条件外，也需要根据中国驻美使馆规定，做好健康码的填写，健康码异常者将无法登机，虚报填写恐面临相关法律责任。





中国驻美大使馆通知也提到，近日多名中国公民反映，在出境时被美边境海关长时间盘问，并检查随身携带的手机、计算机等电子设备，部分人员的电子设备被执法人员暂扣。





美国白宫29日宣布，为防止美国经济、智慧财产遭中国窃取，危害国家安全，6月1日起将限制中国公民签证，禁止与中国解放军有关系的留学生和研究人员入境。





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