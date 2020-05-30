推特隐藏特朗普推文，称其 "美化暴力"





社交网络平台推特（Twitter）将美国总统特朗普发的一条有关明尼阿波利斯市大规模抗议活动的推文标记为“美化暴力”。在这条推文中，特朗普威胁对示威者采用暴力镇压的方式。





美国总统特朗普周四（5月28日）在推特上发了一条推文。其中写道："这些暴徒正在羞辱对乔治·佛洛伊德的怀念。我不会让这种事情发生。我刚刚和州长Tim Walz交谈过。我告诉他军方会支持他。不管任何困难，我们都会控制。但是，当抢劫开始时，我们就会开枪。谢谢！ "





4天前，美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）的白人警察涉嫌暴力执法导致一位名叫乔治·佛洛伊德（George Floyd）的非洲裔男子死亡。该事件引发当地掀起大规模抗议浪潮。





特朗普发表的这一则推文被推特标记为"美化暴力"。 推特的上方标出警示，并指推文违反了其关于"美化暴力"的规定。但是推特补充说，保留此推文的内容符合公众利益。用户在点击后可以看到这则推文的内容。





明尼阿波利斯市连续数日来不断发生大规模抗议活动，甚至一些地方已经出现骚乱。周四（5月28日）明尼阿波利斯市一警察局被示威者点燃。明尼苏达州州长 Tim Walz请求出动国民卫队维护秩序。





因不满推特在其推文上加标签，周四特朗普签署行政命令，试图去除或弱化美国给予推特、脸书等社交媒体的法律责任豁免。5月26日， 推特将他的一则推文标记为"不实信息"，同时还附上CNN、《华盛顿邮报》等多家媒体的新闻链接，而这些媒体被认为对特朗普不友善。

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