美国酝酿向企业付费、减税以将供应链从中国迁开





华盛顿讯，美国的立法者和官员们正在酝酿推动美国公司将业务或关键供应商迁出中国的提案，其中包括减税、新规则和精心设计的补贴。





对十几位现任和前任政府官员、行业高管和国会议员的采访显示，目前正在进行广泛的讨论--包括最初储备了250亿美元的 "再生产基金 "的想法--鼓励美国公司彻底改变与中国的关系。





美国总统唐纳德-特朗普长期以来一直承诺要把制造业从海外拉回来，但最近冠状病毒的蔓延以及对美国医疗和食品供应链依赖中国的相关担忧，正在白宫中 "涡轮增压 "着这个想法的新热情。





周四，特朗普签署了一项行政命令，赋予美国海外投资机构新的权力，以帮助美国的制造商。特朗普说，目标是 "生产美国所需的一切产品，然后向世界出口，这其中包括药品。"





但特朗普政府本身对如何更好地开展工作仍存在分歧，这个问题不太可能在下一个财政刺激计划中得到解决，以抵消冠状病毒的低迷。国会已经开始着手制定另一个财政刺激方案，但仍不清楚何时可能通过。





在大选年，这一推动措施具有特殊的共鸣性。虽然反对中国，但亲美就业提案可能会得到选民的青睐，但在小企业摇摇欲坠的时候，给纳税人的钱或给那些把供应链转移到中国的公司减税，可能就不会有这样的效果。





两党的呼吁





共和党人和民主党人都在起草法案，以减少美国对中国制造的产品的依赖，2019年中国制造的产品约占总进口量的18%。





"供应链和供应链的完整性的整个主题...........确实在成员们的脑海中占据了更大的位置，"众议院武装服务委员会的最高级共和党人Mac Thornberry议员5月7日告诉记者。





医疗供给链和国防相关商品是榜首。





"冠状病毒事件给我们敲响了一个痛苦的警钟，我们太依赖中国这样的国家提供关键的医疗用品，"美国参议员林赛-格雷厄姆（Lindsey Graham）周五在一份新闻稿中说。预计他将在本周发布新的法案。





共和党参议员乔希-霍利(Josh Hawley)正在推动医疗供应链的本地含量规则，以及 "慷慨的投资补贴"，以鼓励增加一系列商品和零部件的国内生产。共和党参议员马尔科-卢比奥（Marco Rubio）5月10日提出了一项法案，将禁止向中国出售一些敏感商品，并提高对美国公司从中国获得的收入征税。





由民主党众议员安娜-艾舒和共和党众议员苏珊-布鲁克斯提出的两党议案，将委托一个小组提出减少对中国药品供应依赖的方法。





共和党众议员马克-格林的 "SOS法案 "提议资助收购对国家安全至关重要的美国弱势企业。





立法者们还希望在《国防授权法案》(NDAA)中加入再生产条款，该法案是国会每年通过的一项为五角大楼制定政策的7400亿美元的法案。





据两名政府官员称，华盛顿正在提出的一个有争议的想法将向生产必需品的公司拨款250亿美元，将生产的产品转移到国内，确保即使是供应链下游的产品也能从国内采购。





没有立法者公开表示支持，但几位国会助手承认这是国会更广泛讨论的一部分。其中一位政府官员说，各州可以通过其单独的经济发展组织来管理这些资金。





一位州政府官员说，这将是一个好消息，因为各州在经历了大范围的封锁、税收收入暴跌和新冠瘟疫相关成本的大幅飙升后，正在挣扎着支付自己的账单。





但鉴于长期以来人们对政府制定 "产业政策 "的担忧，直接补贴产业的概念是两极分化的，即使在特朗普的顶级顾问中也是如此。





两位行政消息人士中的一位表示，直接补贴是不可能的。"在内部有人质疑，为什么我们要向近年来离开的企业提供资金。"





白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)曾公开谈论过用税收优惠政策来促使美国企业将一些制造业搬回国内。





白宫贸易顾问彼得-纳瓦罗希望联邦政府购买更多美国制造的医疗商品和药品，但特朗普还没有签署纳瓦罗推动的行政命令。





两位熟悉讨论的官员表示，财政部长史蒂文-姆努钦（Steven Mnuchin）等人赞成建立可信赖的药品和医疗供应商网络。





该想法的批评者说，如果直接向企业提供联邦资金，使供应链远离中国，很可能会违反世界贸易组织的规则，并可能使外国公司不愿意在美国做生意。





与此同时，国务院正在与其他机构和外国政府合作，使美国的供应链从中国转移到其他国家，使美国的供应链多样化。"这包括让制造业回归美国，扩大我们的国际制造业合作伙伴基础，"一位发言人说。





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