世卫组织成员国同意对世卫的冠状病毒应对措施进行独立调查





法新社日内瓦电，世界卫生组织（WHO）成员国周二（5月19日）同意对这个世卫联合国机构的冠状病毒应对措施进行一项独立调查（independent probe），同时，美国对世卫处理该大流行病的做法提出批评。





他们还同意推动公平地获得任何针对Covid-19的治疗或疫苗，并敦促国际社会调查这种新病毒的来源。





参加世卫组织年度大会的国家首次以协商一致方式通过了一项决议，敦促联合应对危机。





该决议由欧洲联盟提出，呼吁对国际社会对这一流行病的应对措施进行 "公正、独立和全面的评估"，迄今已有480多万人感染了这一流行病，并造成318 000多人死亡。





它说，调查应包括调查 "世卫组织的行动及其与Covid-19大流行病有关的时间表"。





欧盟外交政策主管Josep Borrell和卫生部长Stella Kyriakides发表联合声明，强调 "对这一流行病如何开始和蔓延的独立调查（ independent investigation ），对加强我们的全球防备今后的工作很重要"。





这一决定是在华盛顿在周一大会的第一天对世卫组织进行斥责，并进一步抨击中国在疫情爆发中的作用之后作出的。





美国总统唐纳德-特朗普周一晚些时候威胁说，要把美国从世卫组织中拉出来，指责世卫组织在全球冠状病毒应对方面做得不够好，是 "中国的傀儡"。





他的评论引来了北京的严厉斥责。此前，美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）在当天早些时候坚称世卫组织 "未能 "获得并提供有关新冠状病毒的重要信息。





"我们必须坦率地说，这次疫情失控的主要原因之一是：该组织未能获得世界所需的信息，而这一失误造成了许多人的死亡，"阿扎尔在世卫组织大会上的视频讲话中说。





他要求对这个联合国卫生机构应对这一流行病的 "每个方面 "进行独立审查（independent review）。





世卫组织负责人特德罗斯-阿德哈诺姆-格布雷耶苏斯对审查的呼吁表示欢迎，周二强调，他将 "在适当的时候尽早启动这样的评估（evaluation ）"。





但他坚持认为，没有必要对该组织进行大刀阔斧的改革，而是敦促国际社会 "加强、执行和资助它所拥有的系统和组织----包括世卫组织"。





特朗普一直深陷与中国政府的口水战，指责中国政府掩盖了去年年底在中国最初爆发的疫情，然后在全球范围内导致死亡和经济破坏。





随着美国的死亡人数和病例数远多于其他任何国家，特朗普指责世卫组织在抗击疫情最初蔓延方面做得不够好。





特朗普已经暂停了美国对该联合国机构的资助，在白宫周一发表评论后，他在推特上发布了一封他写给谭德赛的信，威胁要永久冻结该组织，并退出该组织。





北京方面周二表示，华盛顿正在 "推卸责任"。





周二世卫组织大会上的决议--不具约束力，也没有提到任何国家的名字--还呼吁各国承诺确保 "透明、公平和及时地"获得针对Covid-19开发的任何治疗方法或疫苗。





美国并没有像一些人担心的那样违背周二决议的共识，但它确实选择了与决议中的几个段落脱离关系，主要集中在疫苗获取问题上。





美国在一份书面声明中说，它担心所使用的语言没有 "充分体现 "经过仔细谈判达成的国际贸易协定的条款，可能会 "对各国激励新药开发和扩大药品供应的能力产生负面影响"。





国际援助组织乐施会抨击了美国的立场，并警告说，该决议在确保公平获得未来疫苗方面走得不够远。





"我们需要世界卫生大会团结起来，支持'人民的疫苗'，而不是特朗普政府为其从一开始就处理不当的大流行病寻找替罪羊，"该组织在一份声明中说。





同时，华盛顿确实 "赞扬 "了决议中要求对Covid-19应对措施进行独立审查的呼吁。





华盛顿赞扬该决议处理了病毒来源这一有争议的问题，要求世卫组织帮助调查 "传入人类的途径"。

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