特朗普再次延长华为临时许可证 稳步推动最终切割





美国商务部周五宣布将被列入实体清单的中国科技公司华为的临时通用许可证延长90天。这个许可证也适用于华为在美国境外的分支机构。





在许可证延期90天到期之前，商务部表示，将会对许可证的条款和有效时间再做决定。





商务部表示，在做出这个决定之前，征求了许多企业、协会和个人对此事的看法。商务部将继续对那些还没有完成脱离华为设备过渡期的企业和个人存在的国家安全和外交政策风险进行评估。





延期90天是为了给华为设备用户和通信运营商提供一个短期继续使用这些设备和网络的机会，从而帮助他们加快寻找新的供应商替代华为的目的。





美国总统特朗普在5月13日把国家紧急状态行政令延长一年，禁止美国企业使用那些对美国国家安全构成威胁的公司制造的通信设备。





商务部的这个决定就是为了给美国企业完成与华为和中兴的业务切割提供一个缓冲期。





美国商务部之前已经数次延长了华为和中兴公司的临时许可证。





3月份，商务部就是否应该再次延期和“如果不延期会给你的公司或组织带来什么影响”公开征求意见。





无线贸易协会敦促商务部批准一个“长期”的许可证延期，理由是，“现在不是削弱全球运营商维持网络健康的时候。”





该组织认为，与华为保持“有限的合作”以保护市场上的设备和装置的安全，这样可以减少设备出现漏洞，“让美国消费者获得好处”。





华为公司是在2019年5月因国家安全原因被商务部列入实体名单的。不过，商务部依然允许华为公司继续购买部分美国产品，以免给美国客户造成困扰。华为设备的客户许多都在农村地区。





去年11月，美国联邦通信委员会认定华为和中兴公司具有国家安全风险，于是禁止这两家公司在美国农村的运营商获得政府提供总额为8.5亿美元的设备购买补贴。





美国竞争运营商协会（Competitive Carriers Association）负责人斯蒂芬·巴里（Steven Barry）在3月举行的一次国会听证会上表示，这实际上是要让农村运营商清除和更换网络设备，就好像“对正在航行的飞机进行翻新”。（美国之音）





美国政府之所以认定华为对美国的国家安全构成威胁主要是因为中国的集权制度。在这个制度下，从事网络设备制造的华为公司的设备随时都可能成为中共进行间谍活动的工具。华为公司对美方的指控一直持否认的态度。

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