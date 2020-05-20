姆努钦：美国面临冠状病毒长期关闭而造成 "永久损害 "的风险





美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）周二（5月19日）表示，为控制Covid-19大流行病的封锁时间越长，美国经济就有可能遭受 "永久性的破坏"。





姆努钦告诉参议院的一个委员会，美国家庭和企业在全国范围内的封锁中正在遭受痛苦，但重新开放经济需要谨慎行事。





"我们意识到了健康问题，我们希望以安全的方式来做这件事，"他在谈到重启经济的努力时说。





姆努钦表示，政府愿意用自己投入的资金来承担风险，帮助经济抵御冠状病毒疫情带来的空前打击。





他与美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）共同出席了参议院银行委员会的会议，他以一种不寻常的方式出现在参议院银行委员会，审查官员们如何使用国会在3月底通过的所谓Cares法案中批准的超过2万亿美元的支持资金。





政府数据显示，至少是暂时性的，超过3000万个工作岗位被封锁所破坏，一些立法者抱怨说，援助计划大部分被大公司而不是它们原本要帮助的小企业所耗费。





众议院的民主党议员批准了另一项3万亿美元的援助计划，但共和党的参议员认为，审慎的做法是等待，让现有的救济措施有时间让经济发展起来。





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