白宫：中国在香港实行国安法，可能导致美国制裁





法新社华盛顿电，白宫的一位高层官员周日（5月24日）再次警告说，如果中国颁布一项涵盖香港的强硬的新国安法，美国可能会取消香港的特殊贸易特权。





国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩的警告是在华盛顿和北京之间的紧张关系激增的情况下发出的，而就在中国外长王毅警告说两国似乎已经准备好了 "在新的冷战边缘 "之后的几个小时。





奥布莱恩在谈到北京1984年的协议，即在2047年之前给予前英国殖民地香港实质性的自治权，他告诉哥伦比亚广播公司的 "面对国家 "节目，"看起来他们正在违反这一协议"。





"我看不出如果中共通过并实施其国家安全法，接管香港，香港如何保持亚洲金融中心的地位，"他说。





"那将是香港人的悲剧，对中国也是非常不利的。"





美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周五表示，中国的立法机构预计将迅速就拟议中的法律采取行动，这将是 "北京承诺的香港高度自治的丧钟"。





他说，中国继续尊重香港的民主制度和公民自由是 "维护香港在美国法律下的特殊地位的关键"。





华盛顿和北京也曾就冠状病毒大流行的责任，以及世界卫生组织的角色问题发生激烈争执。





美国去年通过的一项法律规定，美国国务卿每年必须证明香港在很大程度上仍然是自治的，否则，香港就有可能失去中国大陆不享有的贸易特权。





中国的新法律将对香港的 "颠覆、叛国和叛乱 "行为进行处罚，这将使北京可以打击抗议者和持不同政见者。





去年，香港发生了大规模的、时而暴力的民主抗议活动，上千人在周日聚集在那里与警方对峙，抗议这项拟议的法律。





香港居民享受着内地所没有的权利--包括言论自由，香港有自己的法律制度和贸易地位。









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