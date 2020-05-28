美国取消香港特殊贸易地位





法新社华盛顿特区讯，美国周三（5月27日）取消了香港在美国法律下的特殊地位，为剥夺这个金融中心的贸易特权铺平了道路，因为华盛顿指责中国践踏了香港的自治权。





在中国人大就一项引发抗议的新的香港安全法进行关键投票前数小时，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）向国会证明，香港即使在1997年移交给中国后，也 "不应该继续享受美国法律规定的待遇"。





根据去年通过的一项支持香港抗议者的法律，美国政府必须证明香港仍然享有北京在与英国谈判收回殖民地时承诺的自由。





"鉴于当地的事实，没有一个合理的人今天可以断言香港保持着与中国的高度自治，"蓬佩奥在一份声明中说。





尽管政府仍可免除这个结果，但美国法律规定，香港将失去与美国这个世界最大经济体享有的贸易优势，包括较低的关税。





蓬佩奥起初推迟了报告，称美国正在等待中国全国人民代表大会的会议。





预计立法机构将于周四就禁止分裂国家、颠覆、颠覆、恐怖主义和外国干涉的安全法采取另一个步骤--香港活动人士称，这一步骤取消了基本自由。





"尽管美国曾经希望，自由和繁荣的香港将为专制中国提供榜样，但现在显然是，中国正在让香港效仿自己，"蓬佩奥说。





他说："当香港人民与中共日益否定其所承诺的自治作斗争时，美国与港人站在一起，"他说。





抗議活動爆發





周三，香港也爆发了抗议活动，抗议者针对另一项颇具争议的法律建议，将侮辱国歌的行为定为刑事犯罪，最高可判处三年监禁。





警方在香港的立法机关周围设置了充满水的障碍物，并进行了大规模的拦截和搜查行动，以阻止大规模集会。





在铜锣湾、旺角和中环地区发生了小规模的闪电集会，后者被警员以胡椒粉喷雾器驱散。





警方表示，有超过300人被捕，大多因涉嫌举行非法集会而被拘捕。现场图片显示，被拘留的人中很多是青少年。





"这就像现在事实上的宵禁，"律师Nathan Law告诉法新社记者。"我认为政府必须明白为什么人们真的很生气。"





"你可以看到每一个角落都有警察，这就像戒严令在执行，"一名女子在被搜查后补充说，她给自己起了个外号叫Bean。





警方表示，他们 "尊重居民和平表达意见的权利，但必须合法地进行，"并补充说，人群堵住了道路。





根据紧急防疫措施，禁止8人以上的公众集会，尽管香港已经控制了疫情。





以疫情和去年的动乱为由，民间社会团体要求举行抗议活动的请求已经被当局拒绝了好几个月。





骚乱不断加剧





根据香港在从英国回归中国之前商定的 "一国两制 "模式，香港在2047年之前应该得到某些内地人无法享有的自由。





这项交易推动了这座城市作为世界级金融中心的崛起，也为中国企业提供了重要的融资渠道。





但近年来，动乱席卷了这座城市，北京的共产党统治者决心要结束这种局面。





在去年的抗议活动中，香港的立法机构被封锁，后来又被示威者捣毁，因为官员们试图快速推进一项最终被废除的允许引渡到大陆的法案。





美国立法者曾表示，考虑到香港对中国经济的重要性，希望失去贸易特权也能起到压力作用。





但亲北京的香港政府誓言要尽快通过国歌法。





"作为香港人，我们有道德责任尊重国歌。"香港事实上的副领导人张建宗对记者说。





北京方面一直对香港人--尤其是足球迷--用嘘国歌来表达对中国的不满感到愤怒。





周三是该法案的二读，辩论将持续到下周，届时很可能获得批准并成为法律。





北京将香港的民主抗议活动描述为外国支持的破坏祖国稳定的阴谋。





活动人士说，他们的集会有数百万人参加，是在一个没有完全自由选举的城市里，表达反对意见的唯一途径。

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