新加坡政府：结束疫情控制措施的前两阶段，居家工作应是默认模式





新加坡讯，当管控措施逐步结束时，所有的公司--包括那些前两个阶段恢复运营的公司--都应该将居家办公作为默认选择。





这意味着一直在家工作的员工必须继续在家工作，只有在没有其他选择的情况下，才应该去办公室。





新加坡人力部（MOM）周五（5月29日）在一份新闻稿中表示，将进行检查，以确保这项工作的进行，如果企业没有确保员工尽可能在家工作，或者其工人没有坚持安全管理措施，可能不得不关闭工作场所。





为减少新冠病毒在社会上传播的风险，必须在家办公的员工和到访工作场所的员工在经济恢复开放的前两个阶段应尽量减少社交活动。





人力部在新闻发布会上，还对企业应采取的安全管理措施做了更多的更新。





所有的社交聚会，如工作场所的生日庆祝、团队联谊活动等，都必须取消或推迟。





"雇主必须确保员工不在工作场所进行社交活动或集体聚会，包括在用餐或休息期间。雇主不应在工作场所外组织社交聚会，同时提醒员工不要在工作时间内或工作时间外进行社交活动。"人力部补充道。





为了简化流程，SafeEntry数字打卡系统已经得到加强，允许员工在进入工作场所时进行健康申报，包括说明自己没有发烧或类似流感的症状，以及没有被隔离令或留宿通知。





以前，雇主必须单独记录这些声明，并保存28天。现在，只要在办理入住手续时通过 "平安入户 "进行申报，就无需再保存这些记录。





也有企业反馈说，当初当局规定的体温检查程序可能会有重复的地方。例如，他們可能是辦公大樓內某單位的租戶，而該單位已進行體溫檢查，在僱員進入單 位前再進行體溫檢查，可能不合情理。





对此，人力部周五表示，需要每天进行两次体温和呼吸道症状的定期检查，现在可以由雇主或另一方，如雇主的房东等进行。





在检查时，雇主可以通过提供体温检查记录来证明检查到位。另外，他们现在还可以通过展示安装的体温检查设施，如热能扫描仪或体温检查站等来证明。





人力部还提供了更多关于工人乘坐雇主提供的交通工具，如私人巴士、客货车和货车等交通工具时必须采取的安全措施的最新情况。





它指出，所有工人在车内坐着时必须始终戴着口罩，在车内不得交谈或互动。





在货车或客货车上，每个座位上的乘客的甲板净空面积不应小于0.496平方米。例如，如果最大载客量标签上写着36人，则应将载客量减至27人。





雇主还必须为住在宿舍的工人安排私人交通工具，让他们往返工作地点，而且这些交通工具中没有其他乘客。





人力部表示，将与三方伙伴合作，继续定期更新对工作场所的要求，以考虑到进一步的医疗建议、技术更新和操作惯例。





"这些更新将帮助雇主们在新冠形势不稳定的情况下保持工作场所的安全，同时尽可能简化流程。"

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