香港失去特殊贸易待遇 中国影响不大：路透评论





香港独特的自治品牌一直是中国的礼物。这个城市一直是中国这个世界上人口最多的国家适度致富的渠道，而北京无需放弃对经济和人民的控制。





然而，它已不再是大陆未来繁荣的必要条件。正如美国所建议的那样，剥夺它与中国不同的待遇，只能显示出这种特殊地位的可有可无。





英国在1997年将香港移交中国后，几乎普遍同意将香港与中国区分开来看，这做法有四个主要作用，但所有这些功能都变得不那么重要了。





第一，是货物贸易。中国的集装箱港口现在已经足够大，足够繁华，以至于2018年香港的货运量只占不到10%，而在全球金融危机之前，香港的份额是其两倍多。





然后是香港作为亚洲金融中心作为资本流动的支点的作用。这一点仍然很重要，但如今中国对这种流动的依赖性较低。2000年，外国投资约占固定资产投资的15%，去年约为1.5%。





无论如何，其中有些是中国的资金，这些资金离开和返回时都是伪装成外国资金，以获得税收优惠和其他好处。这种转移由多变少，是难以捍卫的。





香港的特殊地位，也使它成为中国试图实现货币国际化的启动平台。但这一计划一直是失败的。根据网络运营商Swift的数据，该货币在全球支付中的占比仍不足2%；根据国际货币基金组织的数据，在全球央行储备中的占比不足2%。公司一直把香港作为融资的地方，但现在国内也能这么做。





在政治上，也许香港的自由最重要的贡献是为中国希望吸引台湾做了一个试探性的广告。





即使在那里，投资的回报率也在下降。皮尤本月的一项调查发现，只有36%的台湾受访者支持与中华人民共和国建立更紧密的政治关系，而赞成与美国建立更紧密关系的受访者占79%。





身处中国资本管制之外，仍然是香港的重要吸引力之一。北京一直没有想出如何将上海和深圳等内地城市变成门户地区，原因是政策上的矛盾——一方面是开放和吸引外国资本和知识的驱动力，另一方面是希望保持资本和媒体控制不受影响。不过，香港的成功甚至可能令中国的发展受到阻碍。





这并不是说香港不重要，或者说香港失去自由不会是一个悲剧。然而，它确实使这个地方成为报复中华人民共和国的不良目标。





这块飞地之所以独特，只是因为它拥有中国选择不给其他城市的权利。这是一种选择，仅此而已。香港是进入中国经济最吸引人的途径，但不再是通往中国的心脏。（路透社评论，作者：JOHN FOLEY）





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