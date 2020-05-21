学者：餐厅就餐具有很强的传染性





新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授告诉《海峡时报》记者。"我们看到，人们在一起吃饭的时候，病毒的传播效果非常强，在新加坡也曾发生过因为大家一起吃饭而传播的情况。"





从6月2日开始，新加坡的学校将重新开放，一些人将被允许返回工作场所。当局在开放时，将优先考虑在传播风险较低的环境中运作的关键部门和企业。但现在在家工作的人必须继续居家工作。商店将继续停业，餐厅和其他食品店将不允许进店就餐。





张教授承认，香港等城市已经允许人们在餐厅就餐，甚至看电影，但也有限制，但他补充说，新加坡不一样。





他指出，随着严格措施的放松，预计新的病例会有所上升，如果允许人们恢复正常的活动，很难说是什么原因导致了病例的增加。





"我们不希望讯息被混淆----究竟是工作场所增加了病毒的传播，还是进餐，或者说是用餐等，"张教授说。





新加坡政府和许多其他国家一样，在他所称的 "实验阶段"，政府将不得不了解什么是有效的，什么是无效的。





"我们不能说，'这在香港行得通，就在这里做吧’。现实情况是，每个国家在这种情况下都有非常不同的背景。"

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