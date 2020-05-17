美国力推与中国脱钩，苹果和波音公司等被抹去百亿市值





美国商务部对华为技术公司获取美国技术的新的打压措施，揭开了世界上最大的两个经济体之间脱钩的新序幕，同时也为特朗普总统在大选之年的中国战略定下了基调。





最近几周，随着美国冠状病毒疫情的恶化，特朗普对北京的言论变得越来越咄咄逼人，但商务部周五公布的新规则，是他的政府在两国1月签署贸易协议的第一部分后，对中国采取的第一项重大经济措施。





但这有可能引发一场危险的 "胆小鬼博弈"，因为在美国此举之后，中国威胁要进行报复，美国禁止台湾半导体制造公司等全球企业在没有许可证的情况下向华为提供使用美国设备和软件设计的芯片，这有可能引发一场危险的 "胆小鬼博弈"。





"根据我所了解的情况，如果美国进一步阻止向华为供应关键技术，中国将启动'不可靠实体名单'，限制或调查高通、思科和苹果等美国公司，并暂停购买波音飞机等公司，"中共党报《环球时报》总编辑胡锡进周五发表这样的报导说。





这样的打击目标如果成真，将对波音公司造成沉重打击。这家飞机制造商已经被737 MAX客机去年两次坠毁造成346人死亡、冠状病毒大流行期间航空运输量急剧下降后，波音737 MAX客机的停飞问题所困扰。上个月，波音公司表示要裁减1.6万个工作岗位，占员工总数的10%。在两国之间的多轮针锋相对的关税谈判之前，仅中国就占这家飞机制造商2018年总收入的13.6%。





高通将增长押注在第五代无线技术的商业化上，尤其是在中国，它还寄希望于那里的需求复苏，以扭转一季度利润下降29%的颓势，主要原因是主要归因于中国的冠状病毒导致营业暴跌。但Wedbush Securities首席技术策略师Brad Gastwirth表示，"中国人[将]可能会更快地远离高通"。





对苹果公司来说，根据该公司最新财报，包括香港和台湾在内的大中华区占总收入的16%以上。它对中国的依赖不仅仅是其巨大的消费市场，同时也因为中国是其最大的生产基地。





波音公司、苹果公司和高通公司周五因市场担心中国报复而集体损失140亿美元市值。





华为轮值董事长徐直军表示，他不认为 "中国政府会坐视华为被屠戮"，并警告说，如果华盛顿采取这样的行动，会产生连锁反应。





前美国贸易谈判代表，纽约亚洲协会政策研究所副所长卡特勒，但中国可能会 "通过对美国公司进行报复，以显示出中国的强硬"。





卡特勒说，这种针对美国企业的做法 "可能会导致美国企业在中国需要它们为中国经济复苏做出贡献的时候，进一步将其赶出中国"。





按照这样的思路发生针锋相对的冲突也会给美国带来巨大的损失，美国经济在第一季度的年化增长率为4.8%。自冠状病毒锁定措施开始以来，已有超过3600万美国人提出失业申请。





尽管如此，华盛顿的政治风向着加速与中国脱钩的方向吹来，鹰派立法者呼吁采取从经济制裁到削减签证等措施。





"有证据表明，特朗普最关心的是他自己的选举前景，其次是贸易，"亚洲社会政策研究所的另一位政策专家、曾在奥巴马政府时期担任亚洲顾问的丹尼尔-拉塞尔说。





"在试图与北京谈判达成协议时，他对政府中的中国鹰派人物踩了一脚刹车，并拖住了商务部或国务院的强硬措施"，但 "当他发现在政治上有利的时候，他就会这么做，"拉塞尔说。





在COVID-19疫情从中国率先爆发后，在美国已造成近9万人死亡，两国之间的敌意越来越大，双方各推自己的说法，诋毁对方。





北京吹捧其执政模式在遏制疫情方面的优越性，指出美国的死亡人数居高不下，并力推一种没有事实根据的病毒是由美国军方带入中国的说法。





特朗普政府指责北京掩盖和与世界卫生组织勾结，并在没有证据的情况下声称新型病毒是从中国武汉的一个实验室泄露出来的。美国的一份情报报告还认为，中国起初淡化了中国的严重性。（据日经）

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