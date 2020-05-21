在重症监护室度过近两个月，孟加拉工人将转入社区医院





新加坡讯，经过三个多月的住院，包括近两个月的重症监护室治疗后，第一位在新加坡感染新冠病毒的孟加拉国工人已经康复，住进了一家以康复护理为主的社区医院休养。





外劳中心（MWC）周四（5月21日）在脸书上传出的一段视频中，39岁的42号病例拉朱-萨克尔（Raju Sarker）感谢护理人员和身边的人对他的支持。





"我想感谢新加坡政府和那些为我祈祷的人。我也要感谢我的公司和MWC支持我的家人。"他说。





在病床上，戴着红帽子的拉朱还向 "不辞辛劳 "帮助他康复的医生和护士们表示感谢，并感谢政府为他的治疗买单。





拉朱是新加坡早期的新冠病毒患者之一，在国家传染病中心的重症监护室里住了近两个月。他被打了镇静剂，需要呼吸机帮助才能呼吸。





3月，他被清除了病毒，随后在4月中旬被转入陈笃生医院的普通病房。





在这段1分半钟的视频中，拉朱先生劝说他的 "外籍员工兄弟 "遵守政府制定的规定，帮助阻止新冠病毒在新加坡传播。





目前，在新加坡近3万个冠状病毒病例中，住在宿舍的外籍工人占了大部分。





他说，"如果你生病了，政府会帮助你，就像我生病时，政府站在我身边一样。如果你遵守规定，不要害怕，政府会帮助你、支持你。"





拉朱先生还要求人们继续为他和他的家人祈祷，让他和他的妻子和刚出生的孩子能过上 "健康快乐的生活"。





在视频发布后不久，全国总工会秘书长黄志明在脸书上分享了这段视频，他说，拉朱先生很快就会被转移到社区医院。





"拉朱先生的康复历程令人惊叹，我相信这将鼓励我们的医护人员和一线工作者继续为新加坡尽心尽力。"黄志明说。





黄志明还向外籍员工们保证，新加坡会继续照顾他们，并补充说。"在我们逐步重新开放工作场所的同时，我们必须继续共同努力，将安全管理措施落实到位，让新加坡的每一个人都能平安无事！"

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