由于购物者无视安全协议，菲律宾敦促对COVID-19提高警惕





马尼拉讯：菲律宾政府周日(5月17日)呼吁人们警惕新冠病毒疫情（COVID-19），这是在成群结队的人涌入商场，无视安全协议后的一天，因为当局开始放松为期两个月的封锁。





显示首都马尼拉一些商场内的购物者违反物理距离规则的照片和视频周六疯传，引起了公众的广泛批评和恐慌，促使政府发出新的健康警告。





政府警告说，如果商场不严格执行物理距离和人群控制措施，将再次关闭。





这个东南亚国家已经报告了12513例冠状病毒感染病例，死亡人数达到824人。





继报道称德国感染病例再次加速，中国中部城市武汉市、疫情发源地韩国也出现新的病例后，对新一波新型冠状病毒感染病例的可能性感到担忧。





菲律宾已经加入了越来越多的国家逐渐重新开放旨在遏制大流行病的限制措施而关闭的经济，尽管其最大的城市--马尼拉和宿务--仍处于封锁状态。





"我们必须明白，我们已经开始慢慢放松限制，以振兴经济，而不是因为我们是安全的，"总统府发言人罗克在一份声明中说。"我们必须继续对COVID-19的风险保持警惕。"

Twitter

sgnypost





