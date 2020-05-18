中国称立即开始COVID-19调查为时尚早





北京讯，中国外交部周一(5月18日)表示，立即对已造成全球30多万人死亡的冠状病毒的起源和传播展开调查为时尚早。





发言人赵立坚在每日通报会上对记者说，世界上绝大多数国家都认为疫情还没有结束。





该部在另一份声明中说，习近平主席将在周一晚些时候为世界卫生大会开幕式发表视频讲话。





中国卫生部门周一表示，中国5月17日报告了7例新的冠状病毒确诊病例，高于前一天的5例。





在新病例中，目前处于部分封锁状态的东北部的吉林省，报告了2例确诊病例。这使得吉林省自5月7日报告第一例感染病例以来，新增感染病例总数达到33例。





上海的金融中心5月17日报告了1例新的本地传播病例，这是3月底以来的首例。





内地其他4个新病例涉及从海外抵达中国北方内蒙古地区的受感染旅客。





截至5月17日，中国大陆地区的确诊病例总数为82,954例，死亡人数为4,633人。





中国大陆在5月17日还报告了18例新的无症状病例，而前一天为12例。





中国没有将检测呈阳性但没有发烧等症状的人纳入确诊感染者名单。

Twitter

sgnypost





